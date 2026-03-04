Иран заплаши, че ще атакува израелските посолства по целия свят

Говорителят на иранските въоръжени сили бригаден генерал Аболфазъл Шекарчи заплаши с нападения израелските посолства в цял свят, ако Израел атакува иранското посолство в ливанската столица Бейрут, предаде ДПА.

Според държавната информационна агенция ИРНА генералът е заявил, че в такъв случай израелските дипломатически мисии по цялия свят ще станат "легитимна цел".

"От уважение към другите държави досега се въздържахме да предприемаме действия срещу израелските посолства", бе цитиран да казва Шекарчи. "Ако Израел нападне иранското посолство в Бейрут, без съмнение ще атакуваме всички негови посолства."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com