Петролът подскача, Иран ще стреля по кораби в Ормузкия проток

Петролът продължи да поскъпва, след старта на операцията на САЩ и Израел срещу Иран. Техеран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток и удари американското посолство в Рияд с дронове.

Глобалният бенчмарк Brent се повиши над 79 долара за барел, след като скочи с около 7% в понеделник, докато West Texas Intermediate беше близо до 72 долара. Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще направят „каквото е необходимо“, а държавният секретар Марко Рубио каза пред репортери, че военната кампания ще се засили.

Американското посолство в саудитската столица беше атакувано от два дрона, причинявайки „ограничен пожар и незначителни материални щети на сградата“, според Министерството на отбраната на Саудитска Арабия. По-рано Държавният департамент на САЩ призова всички американци да напуснат Близкия изток, предвид „сериозните рискове за безопасността“.

Ебрахим Джабари, съветник на командира на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, заяви пред държавната телевизия, че силите „ще подпалят всеки кораб, който се опитва да премине през“ Ормузкия проток. Джабари е описан от местните медии като старши съветник на ръководителя на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC), а не като активен командир, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Глобалните енергийни пазари бяха преобърнати от войната, която избухна в събота и след това се разпространи в богатия на петрол Близък изток, тъй като Иран се опита да отмъсти на Израел и държавите, в които се намират американски сили. Цените на петрола скочиха рязко, заедно с природния газ и петролните продукти като дизела, което потенциално подхранва вълна от инфлация по целия свят. Въглищата също скочиха.

Енергийна инфраструктура е под прицел. В понеделник Saudi Aramco спря операциите в рафинерията си Ras Tanura след удар с дрон в района. Катар спря производството на втечнен природен газ в най-голямото съоръжение за износ в света, след като то беше обект на иранска атака.

Трансфер през протока

Трансферът на танкери през Ормузкия проток е почти спрян предвид рисковете. Кръстопътят – край бреговете на Иран – обработва една пета от световния петрол и подобна част от втечнения природен газ. Пратките, преминаващи през водния път, обикновено идват от Иран, както и от други производители в региона, включително Саудитска Арабия, на път към световните пазари.

Влиянието на конфликта се отрази на товарните пазари. Цената на превоза на суров петрол от Близкия изток до Китай скочи до най-високото ниво в историята в понеделник, като печалбите по основополагащия маршрут на индустрията скочиха до 424 000 долара на ден, според данни на Балтийската борса.

Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства вече бяха започнали да увеличават износа на петрол миналия месец, докато ОПЕК+ се съгласи през уикенда да възобнови увеличаването на производството през април. Въпреки това, дали страните могат да продължат натиска върху износа, ще зависи от преминаването през Ормузкия газ.

„Склонни сме да виждаме региона от 82 до 85 долара да достигне горна граница през следващите няколко дни“, тъй като Иран атакува енергийната инфраструктура и корабоплаването, каза Робърт Рени, ръководител на отдела за стокови изследвания в Westpac Banking Corp. По-ранните увеличения на доставките от ОПЕК осигуряваха буфер срещу по-рязкото покачване, добави той.

Показателите за петрола сочат интензивно свиване в краткосрочен план. Бързият спред на Brent - разликата между двата му най-близки договора - беше 1,81 долара за барел при обратно контанго, което е бичи модел. Преди седмица разликата беше 19 цента.

В изказване по националната телевизия иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран няма спорове със съседните страни, но „се изправя срещу американските войници, разположени там“. САЩ заявиха, че биха приветствали смяната на режима в Техеран, насърчавайки местните хора да свалят правителството.

Израелските сили продължиха атаките срещу Техеран, след като в понеделник извършиха въздушни удари в Ливан, насочени към иранското прокси "Хизбула". В енергийната инфраструктура проектът за природен газ „Левиатан“ е спрял производството.

Държавният секретар Рубио заяви, че фокусът е върху унищожаването на иранския военноморски флот и дроновете, както и на програмата му за балистични ракети, която се използва като щит за подхранване на ядрените амбиции. Планът на САЩ за намаляване на разходите за енергия ще започне да се прилага във вторник, добави той.

Отделно, човек, запознат със ситуацията, заяви, че администрацията няма непосредствен план за използване на аварийните запаси от суров петрол на страната. Всеки ход за освобождаване на петрол от Стратегическия петролен резерв вероятно ще бъде координиран с държави, които принадлежат към Международната агенция по енергетика.

На дипломатическия фронт Обединените арабски емирства и Катар лобират частно пред съюзници, за да им помогнат да убедят президента Тръмп да започне деескалация, която би съкратила военните операции на САЩ срещу Иран, според хора, запознати с въпроса.

Ако ефективното затваряне на Ормузкия проток продължи, като танкерите не могат да прехвърлят товари, съществува риск производителите от Персийския залив да бъдат принудени да запълнят местния капацитет за съхранение, след което да обмислят затваряне на кладенци. JPMorgan Chase & Co. изчисли, че такъв праг може да бъде достигнат след около 25 дни.

„Войната вече навлиза в опасна фаза“, заявиха в бележка анализатори на ANZ Group Holdings Ltd., включително Даниел Хайнс. „Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голямо ще бъде въздействието му върху петролния пазар.“

