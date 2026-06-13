Как съветските затвори създават таен „език на крадците“, който сега се говори от милиони

Триковете на затворническия жаргон „Феня“ някога са били използвани, за да объркват надзирателите в сталинските лагери ГУЛАГ. Днес същите тези езикови хитрини се използват от руските киберпрестъпници.

Кога бихте се скрили в малина? Защо не искате да бъдете „шестица“? И какво означава да отидете в „академията“?

Руският език често издига жаргона до изключително сложни нива, както е например с „мат“ – цяла езикова система от нецензурни изрази. Но дори един „матершчинник“ (човек, който владее до съвършенство ругатните) би намерил горните фрази за безсмислени – освен ако не е запознат с Феня, езика на огромната руска затворническа система, съобщава BBC.

Този език на престъпниците се използва от представители на подземния свят от векове, за да обърква околните и да им помага да избягват контрол. През XX век обаче неговата любопитна смесица от двусмислия и заемки от други езици се разраства значително в съветските затвори.

Под влияние на немския, гръцкия и идиш, Феня е изпълнен със скрити значения. На руски думата „бабки“ буквално означава „баби“, но във Феня тя означава и „пари“. „Варежка“ означава „ръкавица“, но също така и „уста“, докато „халява“, произлизаща от еврейската дума за „мляко“, означава „нещо безплатно“ или „далавера“.

Една-единствена дума във Феня може да съдържа скрит код, разбираем само за посветените. И както някога този език е обърквал лагерните надзиратели, така днес неговите езикови трикове се използват онлайн, прикривайки намеренията на киберпрестъпници и затруднявайки работата на властите.

Например думата „мусор“ в руския език означава „боклук“, но във Феня днес тя обозначава полицай, който може да е проникнал в тъмните интернет форуми, където се организират кибератаки.

С бума на руската киберпрестъпност разследващите вече трябва да се запознаят с този жаргон, ако искат да изпреварят извършителите. Въпреки напредъка на изкуствения интелект, машините също изпитват трудности да уловят постоянно променящите се нюанси на Феня.

Как се стигна дотук?

Макар Феня да се е използвал по улиците на царска Русия в продължение на векове, именно поредица от решения на съветската съдебна система водят до неговото навлизане в масовата култура – а впоследствие и в интернет.

Тайно начало

В най-общ смисъл Феня представлява вид криптолект – прикрит език, използван с цел объркване на околните. Днес той е проникнал толкова дълбоко в руската култура, че много хора дори не осъзнават престъпния произход на някои думи.

Произходът на Феня остава забулен в мистерия. Една интересна, макар и оспорвана теория твърди, че той води началото си от странстващи търговци, наречени офени, които обикаляли пеш из Русия и продавали религиозни предмети.

Според тази теория църковният разкол през XVII век обявил техните стоки за еретични, което принудило пътуващите търговци да създадат собствен начин на общуване.

За разпространението на Феня се знае повече. Според Марк Галеоти – експерт по съвременна Русия, консултант по въпросите на разузнаването и почетен професор в Университетския колеж в Лондон – речникът на Феня започва значително да се разширява през XIX век.

В книгата си „Ворите: Супермафията на Русия“ от 2018 г. той пише, че тогава улични хлапета и престъпници започнали да вмъкват звуковете „фе“ и „не“ в средата на думите.

Тези особености, напомнящи своеобразен престъпен вариант на детския таен език Pig Latin, по-късно изчезват. Но дотогава джебчиите и уличните измамници вече били възприели Феня като свой език. Посвещаването в техните групи изисквало поне основно познаване на жаргона.

Думи и изрази от Феня били подробно описани още през 1863 г. в речник на живия руски език, който се опитвал да систематизира езика такъв, какъвто действително се говори от хората.

Във Феня социалните йерархии често се изразяват чрез терминология от картовите игри, където различните бои и карти символизират истинските професионални крадци. Животните също водят двоен живот – маймуната означава огледало, а лисицата е сгъваем нож.

Смята се, че речникът на Феня съдържа между 10 000 и 27 000 думи.

Сред интелигенцията в късния царски период идеята за съществуването на сенчесто престъпно общество будела огромен интерес. Тя вдъхновила литературни творци и така наречената „скитническа музика“, в която изпълнителите пеели на Феня и романтизирали живота в бедняшките квартали.

Но истинският възход на Феня настъпва вследствие на огромните социални сътресения, породени от войните и революциите.

Експлозията на Феня

След победата в Руската гражданска война и създаването на СССР през 1922 г. болшевиките започват експерименти с разширяването на мрежата от трудови лагери.

В тези предшественици на печално известната система ГУЛАГ заедно попадали всякакви хора – от дребни престъпници до селяни, интелектуалци и политически затворници. Така огромни групи от населението за първи път се сблъскват отблизо с Феня и започват да възприемат части от неговия речник.

Напускането на затворите

Дните след смъртта на Сталин през 1953 г. донасят нов обрат в историята на Феня.

Масовата амнистия на повече от един милион затворници означава, че дребни престъпници започват да напускат лагерите ГУЛАГ на тълпи. Те се завръщат по родните си места и носят Феня със себе си. Скоро из кръчмите на страната започват да звучат популярните апашки песни, възпяващи живота на крадци, затворници и хора от подземния свят.

„По това време съществува усещането, че престъпната култура е вид народна култура, потискана от официалната партийна линия“, обяснява Светлана Стивънсън, професор по социология в Лондонския метрополитън университет и автор на книгата „Бандите на Русия: От улиците до коридорите на властта“. „Сред интелигенцията се наблюдава своеобразен флирт с този свят.“

Опитите на властите да забранят крадливите песни само увеличават популярността им. Докато СССР затяга цензурата, предприемчиви граждани започват да разпространяват музика нелегално, като изрязват стари рентгенови снимки във формата на грамофонни плочи и записват звук върху тях с домашно изработени устройства.

Тези носители, известни като „музика върху кости“, можели да се възпроизвеждат на грамофони. Разрастващият се черен пазар позволявал на хората да обменят музика на заклеймени руски емигранти, както и да записват собствени песни – нещо иначе невъзможно по онова време.

Домашните записи на затворническите песни започват да се разпространяват масово. По-късно, с навлизането на касетофоните, грубоватите песни на изпълнители от нелегалната сцена като Аркадий Северни и емигрантката Дина Виерни – с техните истории за секс, обири, насилие и ГУЛАГ – започват да звучат из целия Съветски съюз.

Когато СССР се разпада през 1991 г., Феня вече е трайно утвърден като част от народната култура, въпреки всички усилия на държавата да го изкорени. Въпреки това използването му в официална или изискана среда все още било немислимо.

От затворническия жаргон до Кремъл

В началото на новото хилядолетие обаче Феня навлиза в изненадваща нова фаза на обществено приемане.

Според Лариса Рязанова-Кларк, професор по руски език и социолингвистика в Единбургския университет, представители на руския политически елит, включително Владимир Путин, започват да използват елементи от Феня дори в официалните си изявления.

Този „период на езикови сътресения“ отразявал драматичните промени в руското общество след края на СССР.

Според Стивънсън политиците вероятно използвали подобен език, за да изглеждат по-близки до обикновените хора. Тя нарича явлението „Кремльовска Феня“.

„Мисля, че това е израз на културата на насилието, която е проникнала до самия връх на руското общество“, казва тя.

Парадоксално е, че докато властите забраняват използването на Феня в руските затвори, самите те продължават да използват подобни изрази.

Как Феня превзе интернет

Докато Феня навлиза все по-дълбоко в ежедневния език в началото на XXI век, той започва да се развива и в една нова среда – дигиталната революция.

През 1999 г., в ранния руски интернет (известен като RuNet), потребител във FidoNet публикува „Манифест срещу грамотността“, пише изследователката Лариса Моркобородова.

Текстът атакува така наречената „правописна правилност в интернет“ и призовава „всички майстори на руското слово“ да се противопоставят на „убиването на живия език от бездушни автомати“.

Умишлените правописни грешки, каламбурите и езиковите заигравки постепенно се превръщат в нов интернет жаргон, наречен „падонки“ или иронично „олбански език“.

Според Моркобородова милиони хора месечно общуват онлайн чрез този стил, който постепенно прониква и в по-широкото общество.

Това означава, че много руснаци разбират падонки, макар само малка част от тях да са престъпници. Въпреки това неговата нестандартна семантика често създава сериозни проблеми за разследващите киберпрестъпления.

Жаргонът умишлено нарушава правилата на руския език, използва фонетично изписани думи, удвоени съгласни и английски заемки с напълно различни значения.

Например вместо „e-mail“ някои руснаци започват да използват думата „мило“, която буквално означава „сапунерка“. Причината е проста – в ранните години на руския интернет все още не съществувала утвърдена руска дума за електронна поща.

„Сапунерка“ просто звучала достатъчно близко.

„При машинен превод понякога получавате „сапун“ вместо „имейл“, обяснява Роман Санников – експерт по киберсигурност и бивш лингвист към ФБР.

Поради недостига на клавиатури с кирилица по онова време някои потребители започват да използват цифрата 4 вместо звука „ч“, тъй като „четири“ на руски е „четыре“.

„Голяма част от всичко това идва от английския, защото съответните думи просто не съществуваха в руския език“, казва Санников.

Твърдите дискове например често били наричани „винч“, защото много от тях носели марката Winchester.

„Кибер-Феня“

„Повечето хора, които създадоха кибержаргона, бяха деца или млади хора“, обяснява Санников – доста различни от традиционните „вори“ (крадци), които някога използвали Феня.

Затова, когато думи от Феня все пак се появяват в киберпространството, според Фьодор Ярочкин от компанията за киберсигурност Trend Micro това може да е знак за по-рядко явление – традиционни престъпници, преминали към света на високотехнологичната престъпност и финансовите измами.

Възможно е обаче те просто да са научили тези думи от гангстерски филми и да ги използват, за да изглеждат по-опасни пред своите съмишленици. В този случай Феня функционира повече като символ на статус и принадлежност към определена култура, отколкото като средство за прикриване.

Въпреки това, когато през 2022 г. изтичат чатове на руската киберпрестъпна групировка Conti, сред логистичните разговори, ругатните и безсмислените приказки изследователите откриват множество думи с корени именно във Феня.

Специалистите от международната компания за киберсигурност Check Point отбелязват, че част от разговорите изглеждали практически неразбираеми.

Машинният превод напълно се провалял при фрази като:

„Моите сапуни не се къпят. Подгрявам ги от месеци.“

В действителност престъпниците изобщо не говорели за сапун. Те обсъждали как да избегнат попадането на своите имейл адреси в черни списъци за спам.

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