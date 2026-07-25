Легендарният Тайсън отсече! Кой е най-великият футболист на света

Бившият безспорен световен шампион по бокс в тежка категория Майк Тайсън даде интервю за списание The Ring, като обяви кого смята за най-добрия играч в историята на футбола, избирайки между Диего Марадона и Лионел Меси.

Според 59-годишния легендарен боксьор, Марадона винаги ще остане основният футболист за него заради близките и топли лични отношения.

В същото време Тайсън подчерта, че има голямо уважение и любов към Меси, но не го познава толкова близо, колкото аржентинската звезда от миналите години.

"Винаги ще смятам Марадона за най-великия играч в историята. Но само защото е най-великият, не означава, че подценявам Меси. Уважавам го, обичам го, но не го познавам толкова добре, колкото познавах Марадона. Той беше толкова прекрасен човек. Той беше като брат за мен. Меси ще ме разбере", каза Тайсън