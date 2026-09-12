Легендарният Тайсън отсече! Кой е най-великият футболист на света
Меси ще ме разбере, каза шампионът
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Меси ще ме разбере, каза шампионът
Определи своя фаворит в съвременния бокс
Железният Майк провокира публиката
Железния още не е дал своя отговор
Форман бе един от най-почитаните боксьори на всички времена
През ноември 58-годишният Тайсън загуби от 27-годишния Пол
Интересът е огромен, дишат му прахта
Той се е разболял по време на полет от Маями до Лос Анджелис през май
Не знам дали ще се бия отново, зависи от ситуацията, каза Тайсън
Железният е готов да се бие след дълга пауза
Новата дата на двубоя ще бъде обявена на 7 юни
Боксьорът е бил на полет на American Airlines от Маями до Лос Анджелис, когато му е прилошало
Преди мача му срещу Джейк Пол
Вече няма да се бие
Търгът ще е на 19-20 август
Пенсионираният боксов титан е лице на новата колекция на италианския дизайнер
През септември Звяра ще се бие с Ленъкс Люис
Великият режисьор ще екранизира живота на легендарния боксьор
Завръщането му на ринга се отлага
Отново показа,че не е загубил от своята ексцентричност