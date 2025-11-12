Майк Тайсън отсече! Това е най-големият боксьор

59-годишният член на Международната зала на боксовата слава и бивш абсолютен световен шампион в тежка категория Майк Тайсън каза кой е най-добрият боксьор в неговите очи.

Железния каза много силни думи за него и мотивира мнението си с неоспорими факти.

Самият Тайсън е сред най-великите боксьори в историята на спорта.

Тайсън говори за 38-годишния непобеден украинец Олександър Усик, абсолютен световен шампион в тежка категория.

„Кажете каквото искате, но той е най-добрият боксьор в тежка категория на тази епоха. Никой не може да го победи. Той победи всички“, цитира Hard Rock Bet думите на Тайсън.

Последната битка на Усик беше на 20 юли в Лондон. Неговият опонент беше британецът Даниел Дюбоа. Това беше реванш за боксьорите. Битката завърши с победа с нокаут за Усик в петия рунд.

Усик се справи по два пъти още с Антъни Джошуа и смятаният преди него за №1 в дивизията Тайсън Фюри.

