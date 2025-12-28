Огромна трагедия! Футболна звезда на Бдин издъхна по време на мач

Футболистът на Бдин Видин - Ангел Петров е починал по време на мач от благотворителен турнир в крайдунавския град вчера. 25-годишният Петров, който е юноша на Бдин и в момента играе в мъжкия отбор в Трета лига, е колабирал по време на среща от следобедната сесия на турнира, който се провежда в местната зала „Фестивална“.

„Трагедията е голяма! Всички в града, цялата футболна общественост сме потресени и съкрушени. Изказвам искрени съболезнования на семейството!“, заяви за БТА един от най-успешните и популярни треньори в града Павел Павлов.

От клуба излязоха и със съболезнователен пост в социалните мрежи:

„С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.

Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас! Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.

Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога".

