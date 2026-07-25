Гущеров изчезна, мистерията е пълна

Мистерия с Христиан Гущеров - никой не знае къде е, а съдът продължава да го дири под дърво и камък, за да се яви на бракоразводното дело между него и Светлана.

Съдебната сага между светската двойка, която се развежда, или поне се опитва да го направи вече повече от година и половина, и се бори за попечителство на децата си, продължава.

Темида, тъй като вече е толкова отчаяна в опитите си да открие Гущеров, ще глобява призовкарите, ако не успеят да връчат призовката на бившия на Светлана, за да може да се яви на делото.

Това казаха за "България Днес" запознати с делото в Бракоразводната колегия на Софийския районен съд.

Гущеров вече над година и половина е неоткриваем и съответно издирван от съда, защото процесът не може да тръгне без неговото присъствие, или поне без това на негов защитник, какъвто Гущеров няма.

Темида продължава безуспешно да го търси на адреса му по лична карта, както и на бивши адреси, на които уж се е водел на работа, както и при негови познати, за които се знае, че той отсяда чат-пат. Информация на "България Днес" обаче сочи, че към момента Христиан не работи, и то от над две години.

Светлана иска от съда да нареди Гущеров да й плаща по 15 хил. евро издръжка на месец. Това искане на моделката ще бъде разгледано от съда, когато се прецени дали тя да поеме цялото попечителство над четирите им деца. Издръжката изглежда нелепо, защото Гущеров официално не изкарва пари.

Темида дори впрегна и НОИ, които трябва да дадат справка за приходите му, както и за разходите му. Съдът и тук удари греда, защото мъжът не работи от над 2 години и половина и не се осигурява.