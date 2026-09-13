Как съветските затвори създават таен „език на крадците“, който сега се говори от милиони
Жаргонът Феня се използва от киберпрестъпниците
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Жаргонът Феня се използва от киберпрестъпниците
Асандж беше арестуван в четвъртък в еквадорското посолство в Лондон
Руска група хакери открадна 1,2 млрд. пароли и потребителски имена, принадлежащи на над 500 милиона имейл адреси. Това съобщи американската компания "...