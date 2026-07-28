Голяма радост! Ключова промяна по плажовете на Халкидики

Голяма промяна в организацията на плажовете на Халкидики отчитат туристите през този сезон. Чадърите и шезлонгите вече са разположени според изискванията, а свободният достъп до морето е осигурен за всички почиващи, съобщава БНР.

Незаетите плажни ивици се използват от хиляди хора, които предпочитат да не плащат за чадър и шезлонг. По думите на туристите строгият контрол най-сетне е донесъл видим ред по крайбрежието.

Местните власти използват дронове, за да проверяват дали собствениците на заведения спазват договорите си и не поставят повече чадъри от разрешеното. От началото на туристическия сезон в специалната платформа за сигнали са постъпили около 3500 жалби, като общинските служби твърдят, че са реагирали незабавно.

Само на Халкидики са санкционирани повече от 150 крайбрежни заведения. Проверките се извършват денонощно, което практически не оставя възможност на собствениците да заобикалят ограниченията.

Туристите подчертават, че резултатът вече се вижда - платените зони са подредени, свободните участъци са достъпни, а преминаването до водата не е блокирано от шезлонги и маси.

Контролът обаче не се ограничава само до плажните заведения. В понеделник 13 чуждестранни туристи са глобени с по 300 евро, след като разположили палатки и каравани в горски райони на полуострова въпреки пълната забрана за свободно къмпингуване.

Местната власт на Халкидики благодари на почиващите за проявената бдителност и подадените сигнали. От общината подчертават, че активността на туристите е помогнала нарушенията да бъдат установявани по-бързо, а плажовете да останат достъпни за всички.