Голяма радост! Ключова промяна по плажовете на Халкидики
Туристите виждат повече ред, свободен достъп до морето и осезаемо по-малко нарушения
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Туристите виждат повече ред, свободен достъп до морето и осезаемо по-малко нарушения
НИМХ показа снимки от сутринта
Според първоначалната информация няма пострадали хора
Има хора, които не искат да спазват правилата, но те са много малко
Хората вееха български знамена, а двата протеста се смесиха
Пожар стресна плажуващите в курорта Свети Влас. Това съобщи бТВ и уточни, че в района духа силен вятър. Има вероятност огънят на хълма да се разнесе....
Министърът на туризма Николина Ангелкова е разпоредила проверка на плаж Иракли. Това съобщиха от пресцентъра на министерството и уточниха, че техните...
Още 1200 ревизори от НАП тръгват на лов за касови бележки. Данъчните инспектори проверяват търговските обекти в цялата страна и най-вече по морето, да...
Варна. Окупиран от плажуващи се оказа в събота сутринта затвореният Офицерски плаж във Варна. Той е забранен за използване от властите, тъй като в мор...