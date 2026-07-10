Двама българи попаднаха в пожарен капан в Гърция

Двама български граждани са задържани в Северна Гърция по подозрение, че по непредпазливост са причинили пожар в района на Кавала, съобщи местната телевизия „Скай“. По информация на медията става дума за мъже на 48 и 50 години.

Разследването е установило, че огънят е тръгнал по време на работа в поземлен имот и е обхванал суха растителност. На двамата е наложена и административна глоба в размер на 2019,37 евро.

Работа в имот завършила с пожар

Първоначалната информация сочи, че пожарът не е бил умишлен, а е възникнал при дейности в частен терен. Именно такива случаи са сред най-честите през летния сезон в Гърция - дребна небрежност, суха растителност и огън, който бързо излиза от контрол.

Гръцките власти третират подобни инциденти изключително строго, особено в активния пожароопасен период. Заради високите температури, вятъра и изсъхналите треви дори малък пламък може да доведе до сериозен пожар.

Глобата не е символична

Освен задържането, двамата български граждани са санкционирани и финансово. Наложената им глоба е 2019,37 евро.

Случаят е предупреждение за всички, които работят на открито в Гърция през лятото. Рязане, почистване, палене, работа с техника или всяка дейност, която може да произведе искра, вече може да доведе не само до пожар, но и до арест и сериозна санкция.

Стотици глоби и десетки арести

Според данни на гръцката противопожарна служба, цитирани от „Скай“, от началото на годината до 7 юли в страната са наложени 528 административни глоби за нарушения, свързани с предизвикване на пожари. Общата им стойност достига 667 404,85 евро.

За същия период са извършени 169 ареста. В 156 от случаите пожарите са причинени по непредпазливост, а в 13 - умишлено.

Тези числа показват, че Гърция вече не разчита само на предупреждения. Властите минават към наказания, защото всяко запалване в сух терен може да се превърне в бедствие за минути.

Лятото не прощава небрежност

Арестът на двамата българи край Кавала идва в момент, когато пожарният риск в Гърция традиционно се покачва. Страната е особено чувствителна към летните пожари след години на тежки бедствия, евакуации и унищожени райони.

Затова сигналът е ясен - в Гърция небрежността с огъня вече се плаща скъпо. А когато става дума за суха растителност, горещина и вятър, една грешка може да струва много повече от глоба.

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