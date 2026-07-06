Голяма промяна на пътя за Гърция

Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда промяна в организацията на движението за шофьорите, пътуващи към Гърция. С цел повишаване на безопасността и пропускане на трафика през активния летен сезон се ограничава завиването вляво от път I-1, в посока Кулата, към улица „Цар Борис III“ в град Кресна, както и излизането от улицата към първокласния път в посока Кулата.

Организацията на движението не е нова – подобна мярка беше въведена и през лятото на миналата година, когато в град Кресна бяха монтирани светофарна уредба и гъвкави ограничители.

Мярката улесни придвижването в населеното място и подобри безопасността на движението в града. Светофарът работи с бутон „при поискване“ – пешеходците, желаещи да пресекат първокласния път по пешеходната пътека, изчакват съответния сигнал, преди да преминат.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите участници в движението.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на телефон 0700 130 20 в агенцията.

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