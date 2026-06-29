Нов данък в Гърция. Кои българи засяга

Ключова промяна в южната ни съседка, която засяга и българите, които притежават имоти там.

Гърция въвежда нов данък върху недвижимите имоти, пише БНР. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година.

Новото изчисление ще бъде свързано с площта на имота, цената на зоната, където се намира и възрастта на сградата. Таксата ще бъде включена директно към сметката за ток, което гарантира бързо плащане от страна на собствениците. Ако имотът не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Има възможност новият данък да расте в зависимост от нуждите на общината.

Добре е собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще им са задълженията от началото на следващата година.

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