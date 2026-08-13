Румъния вдигна два F-16 заради дронове край границата с Украйна

Пет безпилотни апарата са засечени близо до румънската граница, а един от тях е навлязъл във въздушното пространство на страната за около 10 минути

Румъния е вдигнала два изтребителя F-16 заради група безпилотни летателни апарати, засечени близо до границата с Украйна. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от „РИА Новости“.

Случаят е от нощта срещу 13 август. В 01:27 часа радарната система за наблюдение е засякла група от пет дрона в района на Исмаил, над украинска територия и близо до речната граница с Румъния.

В отговор във въздуха са били вдигнати два румънски изтребителя F-16 от 86-а авиобаза в Борча, които са наблюдавали ситуацията.

Дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство

Наземните радари са засекли един от безпилотните апарати да навлиза в румънското въздушно пространство на около два километра южно от град Пардина.

Дронът е летял около 10 минути над румънска територия, следвайки района на Килийския ръкав на река Дунав. След това е напуснал въздушното пространство на страната и се е върнал в посока Украйна.

Случаят се случва на фона на засиленото наблюдение на въздушното пространство на Румъния заради войната в Украйна.

Румънският парламент вече прие закон, който позволява на властите да свалят дронове, нарушаващи въздушното пространство на страната.

Междувременно НАТО засили наблюдението над румънското въздушно пространство и разположи допълнителни системи за ранно предупреждение.