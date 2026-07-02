Капан за наивници на границата: Измамна схема с „гръцките“ аптечки

Нов сценарий за бърза и спекулативна печалба се появи в разгара на летния сезон и масовите отпуски на българите към плажовете край Кавала и Солун. Български търговци измислиха хитър начин да печелят от страха на хората, като разпространяват дезинформация в интернет и социалните мрежи. Те масово подлъгват шофьорите да купуват „нови“ специални автомобилни аптечки, за да избегнат солени глоби при влизане на гръцка територия.

Истината за новия закон

Повод за паниката стана обявеният в началото на април нов стандарт за първа помощ в Гърция. Първоначалното изискване трябваше да стане абсолютно задължително от 18 юни 2026 г., като за липса на пакета беше предвидена глоба от 30 евро.

В края на същия месец обаче гръцките власти официально промениха решението си и отложиха влизането в сила на наредбата чак за 1 януари 2027 г.. Това означава, че през цялото това лято новият вид аптечки има единствено препоръчителен характер и нито един български шофьор няма да бъде глобен по този параграф по време на лятната си почивка.

Двойни цени и спекула

Точно този ключов детайл се спестява от спекулантите у нас, които продават комплектите на баснословни цени от 40-45 евро. Купувачите остават с измамно усещане за спешност и плащат двойно, за да си спестят проблеми на границата, които реално не съществуват.

Когато изискването официално стане задължително от догодина, пакетът ще трябва да отговаря на европейския стандарт DIN 13164:2022. Той съдържа общо 16 задължителни елемента, сред които медицински маски, ръкавици, ножица, изотермично спасително одеяло, както и комплект стерилни превръзки, компреси и лепенки. Дотогава обаче купуването им на космически суми от български сайтове остава пълно набутване за туристите.



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