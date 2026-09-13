Капан за наивници на границата: Измамна схема с „гръцките“ аптечки
Търгаши масово препродават прехвалените комплекти с двойна надценка, спестявайки спешна промяна в закона на съседите
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Търгаши масово препродават прехвалените комплекти с двойна надценка, спестявайки спешна промяна в закона на съседите
Досега са открити нарушения при 19 коли от висок клас на обща стойност 890 хиляди евро
Любителите на този вид туризъм реагираха с обръщение в медиите
До дни ще бъдат гласувани и въведени нови по-високи глоби за пътни нарушения
700 000 лв. събра Движението в помощ на бедстващите хора
Закон предвижда от 1 до 3 години затвор за публикации, които „смущават хората"
Той предупреди Атина, че ще плати "висока цена"
Трусът с магнитуд 5,2 стана край гръцкия архипелаг Додеканези
Камионите са задържани на границата
Засега няма данни за пострадали и разрушения
От 4 май на работните си места са се върнали 225 хил. заети, т.е. 33% от работещите
Влошена е метеорологичната обстановка в Северна Гърция, МВнР дава консулски телефони
Турция ще загуби 5 млрд. долара и 4 млн. руски туристи, след като Москва призова за отказ от почивки из турските курорти. След обръщението на руския в...
Има нещо общо в това, което стана у нас, и това, което става сега в Турция. И зимните протести в България почнаха по конкретен повод - произвола на мо...