Райнметал предпочете Хърватия за нов ключов проект

Германският отбранителен концерн „Райнметал“ и хърватската компания DOK-ING създадоха съвместното дружество Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o., което трябва да превърне Хърватия в европейски център за безпилотни системи и модерни отбранителни технологии. Проектът беше представен в Загреб в присъствието на премиера Андрей Пленкович, главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и основателя на DOK-ING Векослав Майетич.

Новината идва в момент, когато България преразглежда параметрите на споразуменията си със същия германски концерн за заводи за барут и 155-милиметрови снаряди. Според „Райнметал“ хърватското дружество е начало на дългосрочно стратегическо индустриално партньорство с Хърватия.

Загреб получава развойна база

Новото дружество ще комбинира над 30-годишния опит на DOK-ING в безпилотните системи с технологичния и производствен капацитет на „Райнметал“. Развойната и инженерната дейност ще останат в Хърватия, а фокусът ще бъде върху автономни наземни платформи за военни и охранителни задачи.

Сред възможните приложения са бойна поддръжка, инженерни операции и разминиране. Това поставя Хърватия в сектор, който стана особено важен за европейската отбрана след войната в Украйна и засиленото търсене на автономни системи.

Папергер говори за широка индустриална мрежа

„Целта ни е да изградим широко индустриално партньорство с Хърватия, което ще включва местни доставчици, корабостроителната индустрия, научноизследователски институции и академичните среди“, заяви главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер.

По думите му страната има експертизата и индустриалния потенциал да се превърне в център за разработване и производство на съвременни отбранителни технологии.

„Заедно можем да изградим капацитет, който ще бъде от полза за Хърватия, Европа и нашите съюзници“, допълни Папергер.

Пленкович вижда нова роля за Хърватия

Хърватският премиер Андрей Пленкович определи партньорството като „важна крачка напред в областта на високите технологии, иновациите и укрепването на националния индустриален капацитет“.

Според него Хърватия вече не е само потребител на модерни технологии, а участник в тяхното разработване. Проектът е част от Плана за индустриално развитие на страната до 2034 г. и предвижда разширяване на производствени мощности, трансфер на технологии, нови работни места и по-тясно включване на местни компании в европейските вериги за доставки.

Българската връзка остава чувствителна

На този фон в България продължава прегледът на параметрите по договореностите с „Райнметал“. Те са свързани с планове за изграждане на завод за барут и предприятие за 155-милиметрови снаряди.

Така хърватският проект идва като ясен сигнал, че германският концерн продължава активно да изгражда партньорства в региона. За България въпросът вече е не дали отбранителната индустрия в Европа се раздвижва, а дали страната ще успее да защити интереса си и да стигне до работеща формула в преговорите.

Хърватия направи видима крачка към ново място в европейската отбранителна карта. Партньорството с „Райнметал“ й дава шанс да влезе не само като производствена площадка, а като развоен център. За България урокът е ясен - в тази надпревара печелят държавите, които бързо подреждат условията, индустрията и политическата воля около конкретни проекти.

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