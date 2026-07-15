Биха българи заради сметка в Гърция!

Почивка на гръцкия остров Лефкада се превърнала в неприятно преживяване за млада българска двойка. Венцислав и Ивон твърдят пред bTV, че спор за ресторантска сметка е прераснал в конфликт с персонала, физическа саморазправа и посещение в болница.

По време на престоя си двамата посетили заведение, известно с гледката си към залеза. Те поръчали бутилка вино и салата, но при получаването на сметката установили, че в нея са включени още две бутилки вода и порция скариди за над 50 евро.

Българите поискали сумата да бъде коригирана, но по думите им персоналът настоял да платят цялата сметка. След продължителен спор те поискали да бъде извикана полиция. Тъй като служители на реда не пристигнали в продължение на около два часа, двойката оставила парите за действително поръчаното и направила опит да напусне.

Според разказа им тогава ситуацията ескалирала. Ивон твърди, че служители на ресторанта ги обградили и започнали да ги блъскат. Венцислав разказва, че бил изведен към улицата, повален на земята и душен, като за кратко загубил съзнание. По думите му след инцидента имал синини и травма под окото.

Той поискал медицински преглед заради световъртеж, сънливост и гадене, след което двамата посетили полицейско управление. Те обаче останали разочаровани от отношението на местните служители.

От ресторанта отрекли подобен инцидент да се е случвал на територията на обекта. Полицията в Лефкада също заявила, че няма регистриран такъв случай, като обещала допълнителен писмен отговор.

След преживяното Ивон съветва туристите предварително да проверяват отзивите за заведенията, които възнамеряват да посетят.

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