Интернет измама удря адвокати и клиенти едновременно

Български адвокати са станали жертви на мащабна онлайн измамна схема, при която техни лични и служебни данни се използват без знание и съгласие в платформи, предлагащи правни консултации в интернет. Става дума за сайтове и приложения, които създават илюзия за легитимна адвокатска помощ, но реално могат да служат за финансови измами и източване на чувствителна информация.

По думите на експерта по киберсигурност Явор Колев чрез подобни платформи може да се реализира печалба в няколко направления. От една страна потребителите плащат за некомпетентни или фиктивни правни съвети. От друга при търсене на юридическа помощ често се предоставят изключително чувствителни данни - нотариални актове, договори, фирмени документи, лична и търговска информация.

„Това отваря възможност за сериозни престъпления - от злоупотреба с лични данни до корпоративен шпионаж“, предупреди Колев в ефира на БНР. Той подчерта, че схемите често оперират от чужбина, което налага международно сътрудничество между службите.

Експертът настоява за координирани действия от страна на засегнатите адвокати и потребителите. Според него е необходимо подаване на сигнали до Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП, до прокуратурата и до Комисията за защита на личните данни, за да се ограничи разрастването на схемата и да се минимизират щетите.

Колев подчерта, че публичните регистри на адвокатите улесняват злоупотребите. Имена, кантори, телефони и имейли са достъпни и могат лесно да бъдат структурирани така, че да заблудят обикновените потребители, търсещи бърз правен съвет онлайн.

„Не се съмнявам, че колегите от прокуратурата и ГДБОП вече работят по случая“, заяви експертът и добави, че този тип измами набират скорост и изискват бърз и твърд институционален отговор.

