Опит за бягство от полицейска проверка завърши с катастрофа

38-годишен шофьор се блъсна в дърво в Долни Дъбник, след като се опита да избегне полицейска проверка. Инцидентът е станал на 12 март на булевард „България“, когато на водача е подаден звуков и светлинен сигнал от автопатрул, но вместо да спре, той ускорил и продължил движението си.

Полицейският екип го последвал със включени сирени и светлини. Малко по-късно, на кръстовището между улиците „Г. С. Раковски“ и „Генерал Владимир Стойчев“, шофьорът изгубил контрол над автомобила, напуснал пътното платно и се блъснал в дърво.

След катастрофата мъжът отказал да бъде изпробван с техническо средство за алкохол и наркотици, както и да даде кръвни проби за медицинско изследване. Той е задържан, а по случая е образувано разследване.

