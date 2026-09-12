Инфлуенсърът беглец паднал на глава, за да изчезне за секунди
Бил изкарал 150 хил. евро от платформата тик ток
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Бил изкарал 150 хил. евро от платформата тик ток
38-годишен шофьор се блъсна в дърво и отказа тестове за алкохол и наркотици
Велико Търново. 20-годишен моторист си счупи крака в изкоп за канал на главната улица във Велико Търново. Рокерът решил да бяга от полицейски патрул...