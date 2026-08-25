Инфлуенсърът беглец паднал на глава, за да изчезне за секунди

Бургаският инфлуенсър Стоян Колев, който избяга под носа на полицията от апартамента си в бургаския ж.к. „Славейков“, взриви социалните мрежи с нови разкрития за екшъна около укриването си. Току-що прикрючи лайфът на транспортера от ж.щ. Славейков, предаде Флагман.

Над час и половина той разказа как всъщност е избягал вчера. С типичния си цветущ език, Ахил от Троя, както се представя самия той сподели, че паднал върху главата си докато се опитва да се изплъзне на полицаите. Много го заболяло, даже имам цицина, но продължил, защото не можел повече да търпи да е затворен между четири стени.

До единия ъгъл до блок 53 в ж.к."Славейков" е имало паркиран полицейски автомобил, който обаче се оказал напълно празен. След като се уверил, че вътре няма никой, той бързо се насочил към съседния ж.к. „Изгрев“ - бил по шорти, суитчър, бос и само с портфейл и телефон в ръка. Точно така е снимам от негови фенове - хлапета на възраст 12-13 години. Самият Стоян Колев ги е видял, но според признанията му нямал време да се заминава с тях. Заради това той призовава, който иска да ги открие и пребие.

Бягайки по този начин из бургаските комплекси, той все пак се добрал до МПС, с което твърди, че е напуснал страната. Това бил автомобила на известен чалга певец, когото всички познавали и никой не спирал, обяви днес Стоян Колев.

Според твърденията му в следващите месеци щял да обикаля Гърция - пари имал - изкарал 150 хил. евро от платформата тик ток за три месеца, твърди самият Колев. Заради това сега си наемал Airbnb и си гледал кефа при южните ни съседи.

Действително тази сутрин Стоян Колев си пусна стори в инстаграм и тик-ток, а зад гърба му се виждаше средиземноморска архитектура, но откъсът беше много кратък, за да се направят допълнителни изводи. В него Колев сипеше цинизми и се държеше арогантно.