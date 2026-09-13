Първа версия за лавината от бомбени заплахи у нас. Проговори експерт
Може да идва от вражеска държава, каза Явор Колев
Следете всички новини, анализи и коментари за Явор Колев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Може да идва от вражеска държава, каза Явор Колев
Платформи използват чужди имена, за да събират пари и чувствителна информация
Децата от 10-12-годишни правят свои профили в социалните мрежи
Младите хора имаха чудесен пример в негово лице, твърди Явор Колев
Вчера имаше бомбени заплахи в училища в редица градове в страната
Става ръководител на дирекция „Информационни технологии и киберсигурност" в Лев Инс
Позицията мениджър „Защита на интелектуалната собственост“ е нова за А1 България
Към момента няма яснота за причините за оттеглянето му
Обвини чиновници, че гледат порно. Хибридно мероприятие, отговори Явор Колев
Частните дружества са в топ 100 на българската икономика
Според комисар Явор Колев заподозрения е 20-годишен служител от компания за киберсигурност
Наскоро стана ясно, че България е била логистичен мегацентър за киберизмами за т.нар. бинарни опции...
Началникът на отдел Трансгранична организирана престъпност в МВР комисар Явор Колев заяви в ефира на бТВ, че бивш полицай е задържан за разпространени...