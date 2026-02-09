Владимир Тодоров: Едва като им покажем снимка с детето им, родителите питат къде да дойдат

„Темата е необятна, а в България нямаме дефиниция за киберпрестъпност. Боравим с общи понятия.

От няколко години МВР и в частност ГДБОП виждаме, че киберпрестъпленията са навсякъде. По тази причина създадохме Дирекция „Киберпрестъпност“. 10 души от тази структура се занимаваме с кибертормоза на деца. Нашата държава няма друга подобна структура“. Това каза в Бургас по време на форума „Заедно срещу кибертормоза на деца“ Владимир Тодоров, директор на отдел Дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. „През последната година имаме 35 задържани лица. 13 са сексуалните посегателства над деца от различни възрастови групи, както и от етнически такива“, уточни Тодоров.

Той благодари на прокуратурата в Бургас, с която работят добре и призова депутатите да прецизират законодателството. „Важна част от нашата работа е превантивната дейност. Работим със 124 училища в цялата страна. Утре в областната дирекция в Бургас наши колеги ще имат лекции пред деца от 12 клас за рисковете, които крие интернет комуникацията като цяло“, сподели Тодоров.

Той сподели, че дирекцията работи с чуждестранни колеги срещу киберпрестъпността над деца. „За м. г. снимки със 174 такива сцени са премахнати. Партнираме си с Държавна агенция за зарила на детето.

МВР е капсулирано министерство, но всички трябва да знаят, че съществува такъв сектор. Има как да се помогне на децата. За м. г. колегите са получили 11 500 сигнала за експлоатиране на деца от

Централния център в САЩ. Едва когато покажем на родителите снимка с подобно съдържание, следва отговор: кога и къде да дойдем?“, завърши г-н Тодоров.

