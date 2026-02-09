Митрополит Арсений каза какво ще спаси децата от агресията

БПЦ винаги има своя концепция как да излезем от кризата. Чухме изрази като агресия, злободневни теми, свързани с образованието и възпитанието. Но всичко това е свързано с въпроса как възприемаме света. Това заяви Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений по време на четвъртия международен форум „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“, който Българска академия за „Сигурност“ и медия „Стандарт“ организират днес в конгресния център в Бургас. Председател на академията е изтъкнатият израелски експерт по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. Четвърта година „Стандарт“ е основен медиен партньор на кампанията, като всяка седмица медията ни пубилкува под формата на картинки практически съвети за деца и родители. В рамките на кампанията програма „Киберзащитници“ спаси от нараняване в нета над 302 000 деца.

Над 450 директори на училища и преподаватели от областта се събраха в голямата зала на международния конгресен център, за да дискутират създаването на национален план за защита на децата от тормоз в нета. В конференцията участваха народни представители, представители на съда, прокуратурата, МВР, ГДБОП. Специален гост на форума бе сливенският митрополит Арсений, в дискусията се включи и посланикът на Украйна у нас Н. Пр. Олеся Илашчук.

Образ идва от икона. Господ създаде човека по свой образ и подобие. Образователната система помага на децата да изградят своя образ, посочи митрополит Арсений. Той специално благодари на българския учител, който е съвременен будител. Преподавателите не само образоват нашите деца, но и превъзпитават техните родители, подчерта владиката.

Същността на нашата вяра е любов, нашият бог е любов, категоричен бе митрополит Арсений.

Той засегна скандала с унизителните сексуални клипове, заснети в бургаски салон за красота. Излиза че трябва да защитаваме децата си от себе си. Големите страхове на една жена, която има мисията на майка и званието съпруга, бяха какво ще каже детето й, когато като я види. А то какво прави в тези сайтове? А и нали тя му е дала таблета в ръцете, за да има време да отиде в този салон, вместо да отдели време на детето си, продължи митрополит Николай.

Той коментира и ужасяващия случай с шесторното убийство, свързано с хижа "Петрохан". Болезнена тема. Ние трябва да поставим до всяко дете полицай, за да защитим всички. Но можем да го предотвратим и да помогнем на бъдещето като променим настоящето с въвеждане на предмет "Религия" в училищата, не за да станат децата попове, монаси и монахиин, а за да станат личности, каза владиката. Чрез социалните мрежи превърнахме децата си в консуматори. Това е човек, който взема на момента, това, което иска сега. Много е трудно да бъдеш личност – личността се раздава за другия, продължи митрополит Арсений.

Човекът е образ и подобие на бога. Затова и някои социални групи бяха против предмет "Религия" в българското училище. Защото не искат децата им да бъдат личности, а да останат консуматори. Личността обича любовта. Любовта е чувство и емоция, а консуматорът изпраща едно емотиконче сърце и твърди, че това е любов. Не, не е любов, каза още Негово Високопреосвещенство.

Предлагам всички ние, заемайки различни постове, да бъдем пример. Децата са наше огледало и ние, когато погледнем в него, ще се ужасим. Родител казва: "Не мога да повярвам, че детето ми проявява такава агресия". А трябва да си признае: Да, проявява агресия, защото аз не съм го научил на любов, заяви митрополит Арсений .

Няма да се откажем от мисията на светата църква да показва верния път на децата и чедата на църквата, категоричен бе той.

