Димитър Николов: Общините с програми за киберзащита на децата

Общините, местните власти трябва да финансират програми за киберзащита на децата, за да се преборим с това общество зло. Това заяви кметът на морския град Димитър Николов по време на четвъртия национален форум „Заедно срещу кибертормоза на деца“, който Българска академия за „Сигурност“ и медия „Стандарт“ организират днес в конгресния център край морето. Председател на академията е изтъкнатият израелски експерт по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. Четвърта година „Стандарт“ е основен медиен партньор на кампанията, като всяка седмица медията ни пубилкуав под формата на картинки практически съвети за деца и родители. В рамките на кампанията програма „Киберзащитници“ спаси от нараняване в нета над 302 000 деца.

Над 450 директори на училища и преподаватели от областта се събраха в голямата зала на международния конгресен център, за да дискутират създаването на национален план за защита на децата от тормоз в нета. В конференцията участваха народни представители, представители на съда, прокуратурата, МВР, ГДБОП. Специален гост на форума бе сливенският митрополит Арсений, в дискусията се включи и посланикът на Украйна у нас Н. Пр. Олеся Илашчук.

Благодаря на „Стандарт“ и главния му редактор Славка Бозукова, че се отнасят към Бургас и региона с особено внимание, повдигайки теми, които са важни за обществото, каза Димитър Николов.

Той благодари на директорите на училища, преподавателите, психолозите, учителите по програмиране, които се събраха на дискусията.

Важно е да чуем високата международна експертиза какво е постигнато в Израел и другите държави, каза Николов.

С всяка изминала година възрастта за ползване на интернет пада - до детските градини, все по-лесно се заобикалят забраните. Всичко, което е 18+ се игнорира и заради любопитството на децата стигаме до сериозната ситуация , в която се изкривява психиката на детето – в процеса на общуване с близки, към родители и заобикалящата среда, посочи кметът на Бургас.

Бургас и регионът има изключително добре подготвери ръководители в сферата на образованието, каза Димитър Николов и пирзова местната власт да реализира специализирани програми за защита на децата от нараняване в нета.

Благодаря на митрополит Арсений – от първия си ден като митрополит той ни помага, църквата е силен ментор в обществото, каза кметът на Бургас.

Бургас държи високо летвата на образованието. Всяка година строим нова детска градина и ново училище, продължи Димитър Николов. Той посочи, че в бургаски регион има най-много украински деца. Няма училище, в което да няма украински деца, затова и подкрепата на украинския посланик за мисията "Киберзащитници" е разбираема и особено важна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com