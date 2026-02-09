Наталия Михалевска: МОН с нови мерки срещу кибертормоза на деца

„Преди две години г-жа Славка Бозукова и представители на вестник „Стандарт“, заедно г-н Бронфенбренер, дойдоха при мен. Стигнахме до извода, че е крайно време в университетите младите хора да се обучават на киберсигурност“. Това каза в Бургас по време на форума „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“ Наталия Михалевска, зам.-министър на образованието и науката.

Тя подчерта, че националните медии бързо са осъзнали ползите от борбата с този бич в социалните мрежи. „В Бургас образованието и всичко, свързано със социалната сфера в България, има изключителен ефект. Учителите и директорите са важни. Но, ръководството на вашия град ви води към благополучие. И аз знам, че когато разчитаме на РУО, на културата, на общината, всичко, което е свързано с Бургас, се получава“, заяви още г-жа Михалевска, която е част от инициативата.

Тя изрази убеденост, че кадровото осигуряване и мисленето за киберсигурността са много важни. Каза, че Министерството на образованието осъзнава, но не чак толкова активно, своята отговорност. „Ние не просто трябва да дигитализираме образователната среда. Всичко, свързано с киберсигурността може да се случи когато децата и преподавателите са обучени. Затова тази програма е много важна. Тя започва от децата в най-ранна възраст и свършва с преподавателите. Тази тема и изкуственият интелект трябва да се интегрират в образованието“, убедена е Михалевска.

И още: МОН бързо трябва да подпомогне училищата, като създаде екипи и канали за помощ.

„Отговорността на учителите е голяма. Затова ние час по скоро трябва да приемем правилата за защитата на децата. Никой сам не може да се справи с този изключителен риск в образованието. Затова е ценна формата за партньорство. МОН, в. „Стандарт“, Славка Бозукова.

Защото само с диалог може да се постигнат успехи“, завърши словото си зам.-министърът.

