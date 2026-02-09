Славка Бозукова: "Киберзащитници" спаси над 300 000 деца от нараняване в нета

Програма "Киберзащитници" спаси над 302 000 български деца от нараняване в нета. Това съобщи главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукоава, откривайки четвъртия международен форум "Заедно в борбата с кибертормоза на деца", който Българска академия за сигурност и медия "Стандарт" организират днес в конгресния център край морето.

Председател на академията е изтъкнатият израелски експерт по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. Четвърта година „Стандарт“ е основен медиен партньор на кампанията, като всяка седмица медията ни пубилкуВА под формата на картинки практически съвети за деца и родители. В рамките на кампанията програма „Киберзащитници“ спаси от нараняване в нета над 302 000 деца.

Над 450 директори на училища и преподаватели от областта се събраха в голямата зала на международния конгресен център, за да дискутират създаването на национален план за защита на децата от тормоз в нета. В конференцията участваха народни представители, представители на съда, прокуратурата, МВР, ГДБОП. Специален гост на форума бе сливенският митрополит Арсений, в дискусията се включи и посланикът на Украйна у нас Н. Пр. Олеся Илашчук.

Ето цялото изказване на Славка Бозукова:

Четвъртият национални форум „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“ се провежда в рамките на най-голямата национална кампания за превенция на деца от нараняване в интернет пространството – „Киберзащитници“.

Нейният основател е проф. Владимир Бонфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, изтъкнат израелски експерт в областта на детската киберсигурност.

„Стандарт“ е медиен партньор на инициативата от самото начало, защото това е медия с каузи, една от които е борбата с най-големия бич за децата – нараняването им в онлайн пространството.

Тази година националната конференция от кампанията за първи път се провежда не в София, а в Бургас. Това изобщо не е случайно.

Бургас от години е флагманът на всички иновативни решения за българските региони.

През последните 12 години с г-н Николов направихме серия от дискусии за създаването и разширението на индустриалната зона на Бургас. Още в началото, когато той обеща, тя по нищо няма да отстъпва на пловдивската, мнозина смятаха това за преувеличено. Но днес е безспорен факт. Инвеститори от Канада до Китай се надпреварват да стъпят в града, защото условията за бизнес са отлични.

Когато преди 15 години стартирахме кампанията „Чудесата на България“, Бургас първи видя златните възможности за града от развитието на културно-историческия туризъм и в рамките на европейската програмата „Региони в растеж“ първи направи своята регионална атракция – остров Света Анастасия, който днес е визитка не само на Бургас, но и на цяла България. Нещо повече - Бургас вече е културната столица на младите хора, с дългия си афиш на атракции, приключения и фестивали.

Защото бъдещето на страната ни – децата, младите хора, са винаги са били във фокуса на общината.

Докато София години наред спори и умува как да направи националната детска болница, Бургас вече строи своята.

Тук са и първите иновативни училища, първите и СТЕМ кабинети.

Затова изобщо не е учудващо, че само за половин година, откакто направихме дискусията Киберзащитници – част от регионалната ни обиколка, направена в партньорство с МОН, Бургас постави на фокус борбата срещу детския кибертормоз, обедини усилия на всички институции и бизнес, и се превърна в пилотната област, в която училищата имат програми за киберзащита, преминавайки и през обучението, проведено от професор Бронфенбренер.

Какви са резултатите и целите оттук нататък, ще чуем след малко от кмета Николов, от областния управител Владимир Крумов и от шефката на РУО г-жа Валентина Камалиева.

Как този опит може да бъде екстраполиран в другите области и как успешната програма Сигурност, част от която е и Киберсигурност, ще бъде надградена, ще чуем от зам. министъра на МОН Наталия Михалевска, която заедно с министър Вълчев бяха моторът на нейното осъществяване и развитие. Тук е мястото да изразя своята благодарност на заместник-министър Наталия Михалевска, която е лично ангажирана с каузата и е с нас по време на всички регионални форуми.

Резултатите от кампанията за тези 4 години от нейното създаване са категорични – 300 000 спасени от нараняване деца и намаляване на процента от 64,5 процента през 2021 до 49,6 през 2025 година. Процент, който поставя страната ни на едни от челните места в ЕС, където средният процент е 52. Подробностите ще чуете след малко от проф. Бронфенбренер.

Но веднага искам да кажа, че те са плод на общи усилия, на всички, които сте тук и на всички, които от години са наши партньори и съмишленици и в национален, и в международен план. Тук е мястото да благодаря на посланик Иласчук затова, че винаги е до нас на нашите форуми и още веднъж искам да изразя нашата дълбока подкрепа и искрена болка за бедстващите украински деца, най- невинните жертви на тази жестока война.

Говорейки за всеотдайност и отдаденост, тук е мястото да сложа акцента на Регионалните управления по образованието, в частност на бургаското, под ръководството на г-жа Камалиева, на всички вас, директорите на училища, преподаватели, педагози, които неуморно работите с деца и родители, за да ги предпазите от бича на съвремието ни.

Да не забравяме и огромната роля на църквата, като духовния стожер на обществото, защитник на морала, ценностите, за които малко по-късно ще ни разкаже и митрополит Арсений.

За резултатите от кампанията заслуга имат и народните представители, които подкрепят усилията ни, чуват предложенията ни и ги превръщат в законодателни решения.

Едно от тях бяха последните промени в Закона за киберсигурност, които касаят училища и със задължителни мерки за сигурност по отношение и на защита на данните, и на квалификацията на Професията „Киберсигурност“ - проблеми, повдигани непрекъснато от вас – учители, директори, педагози, представители на Ай ти бизнеса.

Две политически сили прегърнаха каузата и са с нас в битката за защита на децата – ДПС-Ново начало и ГЕРБ. Председателят на комисията по демографска политика Илиана Жекова организира специално заседание на комисията по демографска политика и направи специализираната изложбата „Киберзащитници“ в парламента, която показа на законодателната власт постигнатите до този момент резултати.

Техните предложения вървят ръка за ръка с предложенията, дадени от съдебната система. И тук искам да съм честна - обикаляйки цялата страна, най-много от тях получихме именно в регионалната дискусия в Бургас. Надявам се днешните представители и на съда, и на прокуратурата да ги надградят.

Разбира се, самият факт, че все още всяка второ дете в България е засегнато от посегателство в интернет, е достатъчно показателен, че нашите усилия не само трябва да продължат, те трябва да се ускорят. И пак ще кажа, борбата с детския кибертормоза не може да е работа на парче, нужен е национален екшън план по тази тема и аз искрено се надявам, че в предстоящата предизборна кампания ще видим дългосрочни партийни програми, а не евтини политически празнословия. И че в тези програми ще има поредица от мерки за борбата срещу детския кибертормоз. Защото, ако има какво да ни обедини като нация в днешното разделно време, то това е именно по-доброто и сигурно бъдеще на децата ни. Нещо повече - вече имаме успешен модел, приложен в Бургас, върху който може да се стъпи и се разработи в национален мащаб.

