Две нарушения и без книжка: Какво се променя за шофьорите
МВР затяга контрола над джигитите на пътя
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МВР затяга контрола над джигитите на пътя
В България нямаме дефиниция за киберпрестъпност, каза експертът
Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи - Промените, позволяващи сезонно сключване на "Гражданска отговорност" за...
През следващите два месеца превозни средства с камера зад предното стъкло ще се движат по родните пътища. Инициативата е под мотото „Обектив на пътя"...
Художниците работили по "Хари Потър" и "Животът на Пи" гостуват на феста So Independent
София. На 87-годишна възраст почина бившият шеф на разузнаването Владимир Тодоров, съобщиха от Управителния съвет на Асоциацията на разузнавачите от з...