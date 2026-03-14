Строго секретна руска военна част, създадена наскоро за извършване на политически убийства, беше разкрита след зрелищния арест на висш оперативен агент в Колумбия. Това става ясно от съвместно разследване на The Insider и Der Spiegel, публикувано на 13 март, пише Флагман.

Създадено с директна заповед на Генералния щаб на Руските въоръжени сили, звеното, известно като Център 795, е било замислено да действа като напълно автономна армия в сянка. Пълната му секретност обаче бе разбита, когато неговият водещ агент Денис Алимов беше задържан в Богота, Колумбия. В крайна сметка той бе провален от поразителен пропуск в основните шпионски похвати: организиране на сложен заговор за поръчково убийство чрез използване на Google Translate.

Алимов, награждаван ветеран от специалните сили на ФСБ, е вербувал лице, говорещо сърбо-хърватски и живеещо в САЩ, за да ликвидира видни чеченски дисиденти в Европа. Тъй като двамата мъже нямали общ език, те комуникирали своите строго секретни планове за покушения чрез Google Translate в криптирани приложения за съобщения.

Тъй като Google оперира със сървъри в САЩ, ФБР е успяло да получи съдебна заповед и да чете преводите на заговора в реално време. Дигиталната следа е довела до ареста на наемния убиец в САЩ и последвалото залавяне на Алимов в Колумбия година по-късно, пише The Insider.

Център 795 се появява след мащабен институционален срам, след като предишният отряд за мокри поръчки на ГРУ претърпя огромен теч на оперативна информация. Вместо да поправи компрометираното звено, ГРУ създава нова, строго изолирана армия в сянка. За да я защитят от западно следене, архитектите на проекта я скриват „пред очите на всички“, внедрявайки я в концерна „Калашников“, легендарния руски производител на оръжие.

Оперативните агенти са били вписани в корпоративната ведомост, а тяхната тайна тактическа подготовка е маскирана като стандартни изпитателни стрелби във военно-промишлен комплекс край Москва. Твърди се, че операцията се финансира от милиардери, търговци на оръжие, осигурявайки на Кремъл сила с частно финансиране, за която официалната власт може да отрече всякаква връзка.

Вътрешни документи, получени от The Insider, разкриват, че подразделението е много повече от обикновен отряд за покушения. То действа като самостоятелна военна структура, съставена от стотици офицери, разпределени в специализирани дирекции за разузнаване, щурмови действия и бойна поддръжка.

Частта е оборудвана с тежка бронирана техника, системи за залпов огън, специални снайперски отряди и отдели за прихващане на сигнали. Въпреки огромното финансиране и корпоративния камуфлаж, целящ да направи звеното непроследимо, разкриването му доказва, че най-смъртоносният разузнавателен апарат на Русия е силно уязвим към човешки грешки и търсенето на удобство от страна на собствените му агенти.

Осветяването на Център 795 и недодялания му заговор за убийство е само поредната грешна стъпка в ескалиращата хибридна война, която руското разузнаване води срещу западните държави в момента.

ГРУ вече се намира под засилен международен контрол заради организирането на поредица от безразсъдни саботажи, включително поставяне на самозапалващи се и експлозивни пратки в товарни центрове на DHL в Обединеното кралство, Германия и Полша. Служители на европейски разузнавания по-рано предупредиха, че Русия все по-често възлага тези атаки на престъпни прокси групировки, фрийлансъри и леснозаменяеми новобранци, открити онлайн, в отчаян опит да запази възможността за правдоподобно отричане на вина.

Въпреки това, подобно на зависимостта на Алимов от масово приложение за преводи при организиране на покушение, тази стратегия за аутсорсване на терор оставя ясно видима дигитална и логистична следа. Това разобличава влошаващите се професионални умения на някога страховитите шпионски агенции на Кремъл, докато те се опитват да опипат уязвимите места в сигурността на Европа.

