Скандал в ефира. Водещи се изпокараха здраво

Водещи на "Преди обед" по Би Ти Ви не сдържаха емоциите си и се изпокараха в ефир. В този момент темата беше за връзката между прекомерното ядене на чипсове и подобни храни и развитието на Алцхаймер.

"Ще кажеш ли нещо или само що подсмърчаш?", обърна се Яна Донева към Петър Дочев, който страда от сенна хрема.

"Ще кажа. Изслушай ме внимателно, искам една по-сериозна дискусия да сложа на масата... Родители организират една петиция, която петиция...", започна да сменя темата Дочев, но в този момент Яна Донева изпусна едносрично възклицание "Ъ-ъ".

Дочев не се сдържа и избухна:

"Какво сега? Не ти се говори за това нещо. Питаш ме и сега "ъ-ъ". Искаш само хахо-хихо. Не искаш сериозни неща!", повиши тон той, а притеснената Яна Донева свали и после сложи пак очилата си и със свенлива усмивка отрече: "напротив, напротив".

Така ескалацията на разговора приключи. Дочев стана и се намести по-удобно на стола и обясни, че става дума за петиция, идеята на която е до пети клас да се учат само български произведения по литература, да се премахнат чуждестранните.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com