Как храната на бедните в Неапол покори света

Трудно е да си представим съвременния свят без пицата. Тя присъства навсякъде – от изискани италиански ресторанти до кутии за вкъщи пред телевизора. Но историята на това ястие е много по-богата от просто тесто с доматен сос. Тя започва като храна за най-бедните, за да се превърне в любимо изкушение на крале и кралици.

Храната на бедните в Неапол

Преди да стане световен феномен, пицата е била евтина, бърза и засищаща храна за работническата класа в Неапол през XVIII век. Местните хора, които работели денонощно на пристанището, имали нужда от нещо, което да се яде в движение. Така се родили първите плоски питки, гарнирани с чесън, свинска мас и сол.

Когато доматите пристигат в Европа от Америка, италианците дълго време ги смятат за отровни и ги използват само за декорация. Бедните неаполитанци обаче рискуват, добавят ги към тестото си и така поставят началото на пицата, каквато я познаваме днес.

Патриотичният избор на една кралица

Големият обрат настъпва през 1889 г., когато италианският крал Умберто I и кралица Маргарита Савойска посещават Неапол. На кралицата и омръзнала тежката френска храна, която се сервирала в двореца, и тя поискала да опита нещо местно.

Повикан бил най-добрият пицар в града – Рафаеле Еспозито. Той приготвил три варианта, но кралицата била пленена от един конкретен: пица с домати, моцарела и пресен босилек. Комбинацията не само била вкусна, но и цветовете ѝ точно съвпадали с италианското знаме (червено, бяло и зелено). В чест на благородната дама, пицарят кръщава това творение „Маргарита“. От този момент нататък ястието излиза от бедните квартали и влиза триумфално в кралските дворове.

Рецепта за класическа пица „Маргарита“

За да усетите истинския вкус на Неапол у дома, тайната е в простотата и качествените съставки.

Необходими продукти

За тестото:

Брашно : 500 г (най-добре тип 00)

Вода : 320 мл (хладка)

Суха мая : 7 г (или 20 г свежа мая)

Зехтин : 2 супени лъжици

Сол : 1 чаена лъжичка

Захар: 1 щипка (за активиране на маята)

За гарниране:

Доматен сос : 200 г (пасирани белени домати с малко сол и зехтин)

Моцарела : 200 г (добре отцедена и нарязана)

Босилек : няколко стръка пресни листа

Зехтин: за поръсване

Начин на приготвяне

Замесване на тестото: В хладката вода разтворете захарта и маята. Оставете за 5 минути да шупне. В голяма купа пресейте брашното и солта. Направете кладенче, изсипете водата с маята и зехтина. Замесете гладко и еластично тесто (около 10 минути месене). Втасване: Оформете тестото на топка, намажете го с малко зехтин, покрийте го с кърпа и го оставете на топло за около 1.5 – 2 часа, докато удвои обема си. Оформяне: Разделете тестото на две части (за две пици). Класическата неаполитанска пица не се разточва с точилка, а се разтегля с ръце от центъра към краищата, за да се запазят въздушните мехурчета в борда. Гарниране: Намажете основата с тънък слой доматен сос. Разпределете парчетата моцарела и няколко листа пресен босилек. Полейте с тънка струя зехтин. Печене: У дома загрейте фурната на максимална мощност (250°C - 300°C) заедно с тавата в нея. Прехвърлете пицата върху горещата тава (използвайте хартия за печене за по-лесно). Печете около 7-10 минути, докато бордът хване златиста коричка, а сиренето се разтопи и бълбука.

Гарнирайте с още няколко пресни листа босилек веднага след изваждане и сервирайте гореща!

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