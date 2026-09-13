Земята разлюля огромен мегаполис в Италия, хората изскочиха навън
Трус с магнитуд 4,7 рани най-малко 10 души и нанесе щети по сгради в района на Кампи Флегрей
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Трус с магнитуд 4,7 рани най-малко 10 души и нанесе щети по сгради в района на Кампи Флегрей
Трус с магнитуд 4,7 удари Флегрейските полета, спряха влакове и метро
Топ дизайнерката Ада Сорентино представи феерия от дантели, коприни, пера и пайети
Кулинарното чудо става известно благодарение на кралицата
Трусът с магнитуд 4,4 удари район край Неапол с десетки кратери, който от години тревожи учени и местни жители
Усетено е край Неапол
Неотдавна в района започна нов рояк от трусове, като там е имало и по-силни земетресения
Флегрейските полета е вулканична зона с 24 кратера, повечето от които са подводни
Спряха фериботите от Неапол и Соренто, няма вода в италианската перла
Епицентърът е бил в силно вулканична област само на няколко километра от центъра на южния град
Полицията се съмнява, че това е случайно
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Кметът на града започна процедурата
В областта има увеличение на заразените с 50%
Видеоклипове в социалните мрежи показват невероятния момент
Земетресение разтърси южната част на Апенинския полуостров
Плевенчанинът покри и норматив за световното по лека атлетика в Доха
Италианският мегаполис Неапол бе добавен към списъка с населените места, застрашени от евентуално избухване на вулкана Везувий, съобщи в. "Дейли мейл"...
Почетния президент на "Байерн" Франц Бекенбауер разкри тайната къде ще продължи кариерата си Юрген Клоп. "През следващия сезон той ще бъде треньор в Ю...
Силен трус от магнитуд 7,5 по Рихтер срути няколко сгради и изплаши стотици жители на столицата на Непал Катманду, предде РИА Новости, като се позовав...