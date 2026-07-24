Той е кулинарна гордост, защото е десерт с душа

Германският чийзкейк, известен по света като Кезекухен (Käsekuchen), е истинска институция в европейското сладкарство. За разлика от американския си братовчед, който залага на тежкото крема сирене и хрупкавата основа от бисквити, немският вариант е въздушен, пухкав и умерено сладък. Тайната на неговата неповторима текстура се крие в традиционната извара "Кварк" (Quark) и разбитите на сняг белтъци, които превръщат десерта в истински кулинарен облак.
Има ли български еквивалент този десерт?
Директният български отговор на германския Кезекухен е нашата класическа наложена или вита баница с извара (или сирене), но в нейния сладък вариант. В традиционната българска кухня печивата с извара и яйца винаги са заемали почетно място, като сладките баници и кулинарни сладкиши с извара и грис поразително напомнят на плънката на немския десерт. Основната разлика е, че българите традиционно използваме кори за баница за външна обвивка, докато германците залагат на фино маслено тесто. Въпреки това, усещането за запечена, сочна и млечна сърцевина е напълно идентично и носи същия семеен уют.
Рецепта за автентичен немски Кезекухен
Ето как да приготвите този божествен сладкиш у дома, адаптиран с лесно достъпни продукти на българския пазар.
Необходими съставки:
За маслената основа:
Пшенично брашно – 200 грама
Краве масло (студено) – 100 грама
Захар – 50 грама
Яйце – 1 брой
Бакпулвер – 1 чаена лъжичка
За божествения крем:
Извара (фина, пасирана или кварк) – 750 грама
Яйца (разделени на жълтъци и белтъци) – 4 броя
Краве масло (разтопено) – 100 грама
Захар – 150 грама
Пудинг ванилия (на прах) – 1 пакетче
Лимонова кора – от 1 лимон
Начин на приготвяне:
Замесване на основата: Просейте брашното с бакпулвера. Нарежете студеното масло на кубчета и го втрийте с пръсти в брашното, докато се получат маслени трохи. Добавете захарта и яйцето. Замесете бързо гладко тесто. Увийте го във фолио и го оставете в хладилника за 30 минути.
Оформяне на формата: Разточете тестото и го поставете на дъното на форма с падащ борд (диаметър 24-26 см), покрита с хартия за печене. Оформете висок борд от тесто по стените на формата (около 3-4 см).
Приготвяне на пълнежа: Разбийте жълтъците със захарта до побеляване. Добавете разтопеното масло, фината извара, праха за ванилов пудинг и настърганата лимонова кора. Разбъркайте до хомогенност. В отделен съд разбийте белтъците на твърд сняг. Внимателно, с помощта на шпатула, ги добавете към сместа с изварата, като бъркате отдолу нагоре.
Печене: Изсипете пухкавата смес върху маслената основа. Печете в предварително загрята фурна на 170°C за около 60-70 минути.
Охлаждане: След изпичане изключете фурната, открехнете леко вратата ѝ и оставете сладкиша вътре за 20 минути, за да не спадне рязко. Преди разрязване го охладете напълно в хладилник за поне 4 часа.