Той е кулинарна гордост, защото е десерт с душа

Германският чийзкейк, известен по света като Кезекухен (Käsekuchen), е истинска институция в европейското сладкарство. За разлика от американския си братовчед, който залага на тежкото крема сирене и хрупкавата основа от бисквити, немският вариант е въздушен, пухкав и умерено сладък. Тайната на неговата неповторима текстура се крие в традиционната извара "Кварк" (Quark) и разбитите на сняг белтъци, които превръщат десерта в истински кулинарен облак.

Има ли български еквивалент този десерт?

Директният български отговор на германския Кезекухен е нашата класическа наложена или вита баница с извара (или сирене), но в нейния сладък вариант. В традиционната българска кухня печивата с извара и яйца винаги са заемали почетно място, като сладките баници и кулинарни сладкиши с извара и грис поразително напомнят на плънката на немския десерт. Основната разлика е, че българите традиционно използваме кори за баница за външна обвивка, докато германците залагат на фино маслено тесто. Въпреки това, усещането за запечена, сочна и млечна сърцевина е напълно идентично и носи същия семеен уют.

Рецепта за автентичен немски Кезекухен

Ето как да приготвите този божествен сладкиш у дома, адаптиран с лесно достъпни продукти на българския пазар.

Необходими съставки:

За маслената основа:

Пшенично брашно – 200 грама

Краве масло (студено) – 100 грама

Захар – 50 грама

Яйце – 1 брой

Бакпулвер – 1 чаена лъжичка

За божествения крем:

Извара (фина, пасирана или кварк) – 750 грама

Яйца (разделени на жълтъци и белтъци) – 4 броя

Краве масло (разтопено) – 100 грама

Захар – 150 грама

Пудинг ванилия (на прах) – 1 пакетче

Лимонова кора – от 1 лимон

Начин на приготвяне: