Защо тученицата се оказа суперхрана? Рецепти

Тлъстига, грашица или брюченка – три от имената, с които е позната още тученицата у нас. Има я в повечето селски дворове и мнозина я смятат за обикновен плевел и я скубят или я дават на кокошките.

Всъщност това подценявано у нас растение на много места се смята за суперхрана заради уникалния си състав. Тученицата съдържа изключително високи нива на алфа-линоленова киселина, надминавайки много други зеленолистни зеленчуци. Богата е на витамини А, С и Е, както и на растителни пигменти (бетацианин), които предпазват клетките от оксидативен стрес и ракови заболявания.

Ценен източник е на калций, калий, магнезий, желязо и фосфор, които подкрепят костната система и сърцето. Традиционно се използва също така за поддържане на холестерола в норми и подпомагане на баланса на кръвната захар при диабет, така че спокойно може да я включите в менюто си. А ето и няколко варианта как може да се консумира.

Салата

Продукти:

1 голяма купа тученица

2 домата

1 краставица

100 г краве или овче сирене

1 малка глава червен лук, зехтин, ябълков оцет и сол на вкус.

Приготвяне:

Нарежете доматите, краставицата и лука в голяма купа. Добавете почистените и измити клончета тученица, накъсани или нарязани в желания размер. Овкусете със сол, оцет и олио или зехтин. Поръсете с натрошено сирене.

Таратор

Продукти:

2-3 шепи крехка тученица (листа и тънки стъбла)

1 кофичка кисело мляко

1-2 скилидки чесън

2 с.л. счукани орехи

2 с.л. зехтин, студена вода, сол и копър.

Приготвяне:

Измийте тученицата и я нарежете на ситно. Разбийте киселото мляко с малко студена вода до желаната гъстота. Добавете пресования чесън, тученицата, орехите, зехтина и подправките.

Разядка

Продукти:

2-3 шепи свежа тученица

400 г гъсто цедено кисело мляко (или заквасена сметана)

2-3 скилидки чесън (пресовани)

3-4 с.л. ситно смлени орехи

3 с.л. зехтин

1 ч.л. суха мента или джоджен

Сол на вкус

Приготвяне:

Измийте тученицата, подсушете я и я нарежете на ситно. В тиган загрейте зехтина и добавете сухата мента и пресования чесън за двайсетина секунди. Свалете от котлона и оставете да изстине. В купа смесете цеденото мляко, нарязаната тученица и орехите. Изсипете ароматизирания зехтин с мента и чесън в купата, посолете и разбъркайте добре. Оставете в хладилника за поне 30 минути преди сервиране, за да се смесят вкусовете.

С печени чушки

Продукти:

2 шепи тученица (нарязана на ситно)

200 г сирене „Фета“ (или бяло саламурено сирене)

2 с.л. крема сирене или гъсто кисело мляко (за гладкост)

1 голяма печена червена чушка (обелена и почистена от семената)

2-3 с.л. зехтин

1/2 ч.л. лют червен пипер на люспи (по желание)

Сокът от !/2 лимон

Приготвяне:

В блендер или с помощта на пасатор разбийте сиренето „Фета“, крема сиренето, печената чушка, зехтина и лимоновия сок до получаването на гладък, розов крем. Прехвърлете крема в купа. Добавете ситно нарязаната тученица и лютия пипер на люспи. Разбъркайте на ръка с лъжица и гарнирайте с листенца тученица. За по-плътен вкус можете да замените ментата или джоджена с 1 супена лъжица тахан (сусамов или слънчогледов).

Баница

Продукти:

1 пакет готови кори за баница

4-5 шепи нарязана тученица

3 яйца

200 г извара (или сирене)

3 с.л. кисело мляко с 1/2 ч.л. сода

50 г разтопено масло или олио

Приготвяне:

Задушете нарязаната тученица за 2-3 минути в малко мазнина, докато омекне, и я оставете да изстине. Смесете яйцата, изварата (сиренето), киселото мляко със содата и задушената тученица. Вземайте по две кори, поръсвайте ги с малко мазнина и от плънката, след което ги навивайте на руло. Наредете ги в тава, намажете отгоре с останалото масло и печете на 180°C за около 35-40 минути до златисто.

Маринована

Продукти:

Тученица – колкото побере бурканът (около 200–250 г), добре измита и нарязана

Оцет (6% или 9% винен/ябълков) – 80–100 мл (около 2 пръста от дъното на буркана)

Едра морска сол – 1 равна супена лъжица

Захар – 1 супена лъжица

Чесън – 3–4 обелени скилидки

Арпаджик (малки лукчета) – 4–5 броя (по желание)

Подправки: 10 зърна черен пипер, 1 зърно бахар, 1 стрък пресен копър (или 1/2 ч.л. семена от копър).

Вода – за допълване

Приготвяне:

Измийте внимателно тученицата стрък по стрък под течаща вода, за да отстраните остатъците от пръст и пясък. Нарежете я на парчета с дължина около 4–5 см (използвайте и листата, и сочните стъбла).

На дъното на чист буркан сипете оцета, солта и захарта. Пуснете скилидките чесън, малките лукчета, черния пипер и бахара. Натиснете плътно нарязаната тученица в буркана, като между пластовете може да сложите копъра. Не препълвайте буркана до самия ръб. Долейте буркана със студена вода до горния ръб (там, където започва гърлото). Затворете буркана плътно с капачка. Обръщайте го всеки ден в продължение на една седмица, за да се разтворят напълно солта и захарта и маринатата да премине равномерно през зеленчука. Туршията е готова за консумация след около 10–14 дни. Съхранявайте я на тъмно и хладно място (мазе или килер).

Ако искате да сте сигурни, че консервата ще издържи с години, можете да сварите саламура (вода, оцет, сол и захар), да я изсипете гореща върху тученицата в бурканите, да ги затворите и да ги стерилизирате за 3–5 минути от момента на завиране на водата. Не прекалявайте с варенето, за да не омекне тученицата прекалено и да не загуби хрупкавостта си.

Царска туршия

Продукти (за 1 буркан от 800 мл):

Тученица – 1 голяма шепа (нарязана на стръкчета от по 4-5 см)

Млади тиквички – 1-2 броя (нарязани на кръгчета или кубчета, без да се белят)

Морков – 1 брой (нарязан на колелца)

Чесън – 3-4 скилидки

За маринатата в буркана:

80 мл оцет (6%)

По 1 с.л. морска сол и захар

10 зърна черен пипер

1 дафинов лист

пресен копър.

Приготвяне:

На дъното на буркана сложете подправките, солта, захарта, оцета и скилидките чесън. Започнете да редите зеленчуците, като ги редувате плътно: пласт тиквички, пласт моркови, пласт тученица. Най-отгоре сложете стрък пресен копър и допълнете буркана със студена вода. Затворете с капачка и обръщайте буркана всеки ден в продължение на една седмица. Готова е след 10 дни.

Източник: Телеграф



