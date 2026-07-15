Всички говорят за тази лятна супа – готова е за 20 минути

Тиквичките са прекрасен зеленчук, с който можем да приготвим наистина всичко. Едно от най-любимите ни ястия обаче безспорно е супата от тиквички.
Опитайте една малко по-различна рецепта за лятна супа, в която освен тиквички, има и сирене, пише Bulgaria ON AIR.
Продукти
2 средно големи тиквички
1 яйце
1 ч. ч. кисело мляко
сол, черен пипер и копър на вкус
Приготвяне
Запържете 2 супени лъжици брашно с 4 супени лъжици олио или масло.
Разредете с 6 – 7 чаши вода и посолете. Щом възври, прибавете тиквичките нарязани на кубчета.
Готовата супа свалете от огъня и прибавете 3-4 супени лъжици натрошено сирене. Застройте я с 1 яйце и киселото мляко.
Поднесете я поръсена с черен пипер и ситно нарязан копър.
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