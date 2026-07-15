Всички говорят за тази лятна супа – готова е за 20 минути

Тиквичките са прекрасен зеленчук, с който можем да приготвим наистина всичко. Едно от най-любимите ни ястия обаче безспорно е супата от тиквички.

Опитайте една малко по-различна рецепта за лятна супа, в която освен тиквички, има и сирене, пише Bulgaria ON AIR.

Продукти

2 средно големи тиквички

1 яйце

1 ч. ч. кисело мляко

сол, черен пипер и копър на вкус

Приготвяне Запържете 2 супени лъжици брашно с 4 супени лъжици олио или масло. Разредете с 6 – 7 чаши вода и посолете. Щом възври, прибавете тиквичките нарязани на кубчета. Готовата супа свалете от огъня и прибавете 3-4 супени лъжици натрошено сирене. Застройте я с 1 яйце и киселото мляко. Поднесете я поръсена с черен пипер и ситно нарязан копър.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com