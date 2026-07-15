ДА! На българската храна

Всички говорят за тази лятна супа – готова е за 20 минути

Копринено нежна става на вкус

Всички говорят за тази лятна супа – готова е за 20 минути
15 юли 26 | 20:35
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Тиквичките са прекрасен зеленчук, с който можем да приготвим наистина всичко. Едно от най-любимите ни ястия обаче безспорно е супата от тиквички.

Опитайте една малко по-различна рецепта за лятна супа, в която освен тиквички, има и сирене, пише Bulgaria ON AIR.

Продукти

  • 2 средно големи тиквички

  • 1 яйце

  • 1 ч. ч. кисело мляко

  • сол, черен пипер и копър на вкус

  • Приготвяне

    1. Запържете 2 супени лъжици брашно с 4 супени лъжици олио или масло.

    2. Разредете с 6 – 7 чаши вода и посолете. Щом възври, прибавете тиквичките нарязани на кубчета.

    3. Готовата супа свалете от огъня и прибавете 3-4 супени лъжици натрошено сирене. Застройте я с 1 яйце и киселото мляко.

    4. Поднесете я поръсена с черен пипер и ситно нарязан копър.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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