Сочна баница с тиквички и свежи подправки

Тиквичките са сред най-полезните летни зеленчуци - богати са на витамини, минерали и фибри, а същевременно са нискокалорични и много лесни за храносмилане. Освен че са чудесен избор за балансирано меню, те придават свежест и сочност на всяко ястие. Днес ви предлагаме една вкусна лятна баница с тиквички и сирене - лека, ароматна и с много свежи подправки.

Продукти:

• 1 пакет фини кори за баница

• 2 малки тиквички

• 250 г сирене (ако обичате козе става по ароматна)

• копър

• магданоз, може и малко пресен чесън

• 3 яйца

• 50 мл олио (за предпочитане зехтин)

• 2 с.л. брашно

• 250 г кисело мляко

• 1/2 ч.л. сода за хляб

• малко масло за намазване

Приготвяне: Настържете тиквичките на едро ренде, посолете ги и ги оставете за около 20 минути. След това ги изстискайте добре от водатакоято са отделили и ги прехвърлете в купа. Добавете натрошеното сирене, ситно нарязания копър и магданоз и разбъркайте.

В отделна купа разбийте яйцата, добавете олиото (може и зехтин), киселото мляко със содата и брашното. Разбъркайте до гладка смес.

Вземете две кори, намажете ги с част от яйчената смес, а върху тях разпределете по около 3 с.л. от плънката с тиквичките. Навийте на руло и подредете в намазнена тава. Повторете до изчерпване на продуктите, като наредите рулата по желание – на охлюв, прави или по друг начин.

Намажете баницата с разтопено масло и изпечете в предварително загрята на 180°C фурна до апетитен златист загар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com