ДА! На българската храна

Сочна баница с тиквички и свежи подправки

Лека, ароматна и с много свежи подправкии

Сочна баница с тиквички и свежи подправки
11 юли 26 | 10:16
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Михаела Михайлова

Тиквичките са сред най-полезните летни зеленчуци - богати са на витамини, минерали и фибри, а същевременно са нискокалорични и много лесни за храносмилане. Освен че са чудесен избор за балансирано меню, те придават свежест и сочност на всяко ястие. Днес ви предлагаме една вкусна лятна баница с тиквички и сирене - лека, ароматна и с много свежи подправки.
Продукти:
• 1 пакет фини кори за баница
• 2 малки тиквички
• 250 г сирене (ако обичате козе става по ароматна)
• копър
• магданоз, може и малко пресен чесън
• 3 яйца
• 50 мл олио (за предпочитане зехтин)
• 2 с.л. брашно
• 250 г кисело мляко
• 1/2 ч.л. сода за хляб
• малко масло за намазване

Приготвяне: Настържете тиквичките на едро ренде, посолете ги и ги оставете за около 20 минути. След това ги изстискайте добре от водатакоято са отделили и ги прехвърлете в купа. Добавете натрошеното сирене, ситно нарязания копър и магданоз и разбъркайте.

В отделна купа разбийте яйцата, добавете олиото (може и зехтин), киселото мляко със содата и брашното. Разбъркайте до гладка смес.

Вземете две кори, намажете ги с част от яйчената смес, а върху тях разпределете по около 3 с.л. от плънката с тиквичките. Навийте на руло и подредете в намазнена тава. Повторете до изчерпване на продуктите, като наредите рулата по желание – на охлюв, прави или по друг начин.

Намажете баницата с разтопено масло и изпечете в предварително загрята на 180°C фурна до апетитен златист загар.

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Автор Михаела Михайлова

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