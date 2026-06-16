Памуковата нощенка атакува: Как да спасим доматите и пипера

Памуковата нощенка (Helicoverpa armigera) е един от най-опасните вредители по доматите и пипера. Гъсениците се вгризват в плодовете, изяждат вътрешността им и причиняват загниване, което води до сериозни загуби на реколтата.

Вредителят развива до три поколения годишно, като най-големи щети нанасят гъсениците през летните месеци. Те могат да бъдат зелени, розови, кафяви или виолетови, което затруднява разпознаването им.

Специалистите съветват градинарите редовно да оглеждат растенията за нагризвания и отвори по плодовете. Ранното откриване и навременните мерки са най-добрият начин за опазване на реколтата.

Механично отстраняване: Редовно преглеждайте и обирайте надупчените плодове.

Нощно събиране: Тъй като са активни на тъмно, може да ги събирате нощем с помощта на фенерче.

Народни методи за премахване

Много градинари разчитат на природосъобразни средства за защита на растенията. Сред популярните решения са репелентни смеси от хума и черен пипер или разтвори с масло от нийм и кастилски сапун, които отблъскват вредителите и намаляват нападенията по културите.

Трихограмата – малкият герой в борбата с вредителите

Трихограмата е миниатюрна паразитна оса, която се използва успешно в биологичната борба срещу памуковата нощенка. Макар да е едва 0,5–1 мм, тя е изключително ефективна, защото унищожава вредителя още в стадий яйце.

Женските трихограми снасят яйцата си вътре в яйцата на памуковата нощенка. Развиващата се ларва се храни със съдържанието им и не позволява излюпването на гъсеници, които нанасят поражения по доматите, пипера и други култури.

Биологичният агент се прилага превантивно или в началото на яйцеснасянето на неприятеля. Обикновено се извършват няколко последователни разселвания през интервал от 7–10 дни, за да се осигури защита през целия период на летеж на пеперудите.

Използването на трихограма има редица предимства – не замърсява околната среда, не оставя остатъчни вещества в продукцията, безопасна е за хората и полезните насекоми и може успешно да се комбинира с други методи за растителна защита.

Благодарение на способността си да унищожава яйцата на памуковата нощенка преди появата на гъсениците, трихограмата е сред най-ефективните и екологични средства за ограничаване на този опасен неприятел.

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