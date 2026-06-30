София Мел Фини кори са любимите тестени изделия на българските потребители

София Мел Фини кори спечелиха първо място в категория „Тестени изделия“ в тазгодишното издание на националния конкурс „Моята любима марка“. Продуктът получи убедителната подкрепа на потребителите в последния етап с близо 47% от всички подадени гласове в категорията. В престижната класация тази година се включиха над 83 000 души от цялата страна, които определиха своите предпочитани марки в различни продуктови категории.

„Тази награда е особено ценна за нас, защото идва директно от хората, които всеки ден избират продуктите ни за своята трапеза. Тя е признание за усилията, които влагаме в разработването на качествени продукти, съобразени с нуждите и вкусовете на българските потребители. Благодарим на всички, които ни се довериха и подкрепиха в конкурса“, коментира Весела Пеева, маркетинг мениджър на София Мел.

Компанията лансира своите универсални фини кори през 2024 г., като инвестициите за тяхното създаване надхвърлиха четвърт милион лева. Те са произведени от висококачествено брашно от българска пшеница София Мел и са създадени без изкуствени избелители, оцветители, аромати и подобрители, което допълнително гарантира тяхната висока хранителна стойност и отличителен вкус. По-светлият им цвят, по-еластичната структура и тънките им слоеве правят корите подходящи както за сладки, така и за солени печива. След изпичане, те се отличават с апетитен златист цвят, хрупкава тънка коричка и мека средина, което ги превръща в перфектен избор за приготвянето както на традиционни, така и на модерни рецепти.

Отличието в конкурса „Моята любима марка“ е поредното доказателство за доверието, което потребителите гласуват на бранда София Мел. Днес марката присъства във всяко второ домакинство в България и е сред най-разпознаваемите имена на пазара на брашна и тестени продукти. С повече от 40 години история зад гърба си, София Мел продължава да развива портфолиото си, следвайки своята мисия да предлага висококачествени продукти, които събират семействата около домашно приготвената храна.

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