Стара рецепта за запеканка ще ви накара да си оближете пръстите

Една стара рецепта от готварска книга от 1960 г. показва как само с няколко обикновени продукта може да се приготви нежна и засищаща запеканка с извара и ориз. Ястието се изпича до златиста коричка, а отвътре остава меко и пухкаво. Стафидите добавят приятна сладост, а оризът прави запеканката по-плътна и подходяща както за закуска, така и за следобеден десерт. Вкусът й напомня на онези простички домашни сладкиши, които много хора свързват с детството.

Стара рецепта от 1960 г.

В готварската книга рецептата е останала привлекателна и десетилетия по-късно, защото е лесна за изпълнение и не изисква сложни продукти.

Необходими са 200 грама извара с масленост 5-9%, 1 чаша ориз, 21/2 чаши вода, 2 яйца, 1 супена лъжица масло, 1 супена лъжица стафиди, 1 супена лъжица захар, половин чаша заквасена сметана и щипка сол.

При по-голямо семейство количествата могат просто да бъдат удвоени пропорционално.

Как се приготвя

Изварата се претрива през цедка, докато стане гладка и въздушна. Белтъците и жълтъците се разделят в две купи.

Жълтъците се разбиват със захарта до получаване на гладка смес. Добавят се към изварата заедно с около три четвърти от маслото, след което се слагат измитите стафиди и щипка сол.

Оризът се изплаква, залива се с водата и се вари на много слаб огън под капак около 20 минути или докато омекне. След това се оставя леко да се охлади и се смесва с изварата.

Белтъците се разбиват на пухкав сняг и внимателно се прибавят към основната смес с шпатула, за да се запази въздушната структура.

Формата за печене се намазва с останалото масло. Сместа се изсипва вътре и се поставя в предварително загрята на 180 градуса фурна.

Запеканката се пече около 60 минути. Готовността може да се провери с клечка за зъби. Ако отгоре вече е получила хубав златист цвят, но вътрешността все още не е изпечена, формата се покрива с фолио и се оставя във фурната още 15-20 минути.

Вкусна и топла, и студена

Готовата запеканка с извара, ориз и стафиди може да се поднесе веднага, но е също толкова вкусна и след като изстине. Подхожда й заквасена сметана, сладко или кондензирано мляко.

Остатъкът може да се съхранява в хладилник до три дни. Именно простотата на тази рецепта от 1960 г. е част от нейния чар - няколко познати продукта, малко време във фурната и вкус, който лесно връща спомени от детството.