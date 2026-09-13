Един прост трик прави ориза пухкав и апетитен
Измиване, малко мазнина и никакво бъркане по време на варенето дават най-добър резултат
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Измиване, малко мазнина и никакво бъркане по време на варенето дават най-добър резултат
Тайната е в доброто измиване, малко лимонов сок и едно важно правило по време на варенето
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