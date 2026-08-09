Супергероят сред зеленчците ни доставя най-ценните минерали. Регулира и кръвното

Манголдът, популярен още като спанаково цвекло, е един от най-полезните зеленчуци, които заслужават по-често място на трапезата. Въпреки че външно напомня на спанак с ярки и шарени дръжки, той всъщност е близък роднина на цвеклото. Отличава се с изключително богат хранителен профил, нежен вкус и лека естествена сладост, която бързо го превръща в любимец на кулинарите.

Какво крие хранителният състав на това чудо

Този зеленолистен зеленчук е истинска витаминна бомба с минимално количество калории и високо съдържание на фибри. Само една порция сготвен манголд осигурява огромни количества витамин K, който е жизненоважен за здравето на костите и правилното съсирване на кръвта. В листата му се крият още мощните антиоксиданти витамин А и витамин C, укрепващи имунната система и кожата. Манголдът доставя на организма и ценни минерали като магнезий, калий, желязо и калций, които регулират кръвното налягане и отпускат кръвоносните съдове. Допълнителен плюс е наличието на сирингова киселина – специфичен антиоксидант, който помага за стабилизиране на нивата на кръвната захар след хранене.

Неподозирани ползи за човешкото здраве

Редовната консумация на манголд носи многобройни ползи за здравето. Комбинацията от калций и витамин K предпазва скелетната система от остеопороза, докато високото съдържание на фибри стимулира метаболизма и подобрява храносмилането. Богатият му минерален състав оказва мощна подкрепа на сърцето, а съдържащият се в него лутеин се грижи за зрението и предпазва очите от процесите на стареене. Това го прави идеален избор за всеки, който иска да обогати менюто си по естествен и здравословен начин.

Кулинарни тайни и лесни начини за приготвяне

В кухнята манголдът е изключително практичен, като основното правило е неговите дръжки и листа да се готвят отделно. Тъй като дръжките са по-твърди, те изискват малко повече топлинна обработка, докато крехките листа омекват за броени минути. Един от най-вкусните начини за приготвяне на топла храна е традиционното италианско чесново соте с кедрови ядки. За целта дръжките се нарязват на ситно и се задушават в зехтин заедно с пресован чесън, след което се добавят едро нарязаните листа. Ястието е готово веднага щом те слегнат, а накрая се гарнира със сок от пресен лимон и запечени на тиган ядки или орехи. По-едрите и широки листа пък са перфектни за приготвяне на пролетни сармички. Те се бланшират във вряща вода за тридесет секунди, за да станат гъвкави, почистват се от твърдата част на дръжката и се пълнят с класическа смес от ориз, кайма или гъби, преди да се задушат под капак с малко вода и зехтин.

Свежа и засищаща салата с манголд и козе сирене

За любителите на суровата и чиста храна младият манголд е перфектна основа за витаминозна средиземноморска салата. За нейното приготвяне са необходими една връзка крехки листа от манголд, едно добре узряло авокадо, шепа чери домати, сто грама натрошено козе сирене, малко зехтин, пресен лимонов сок и щипка сол. Първата важна стъпка е листата да се измият добре, да се подсушат и да се нарежат на много тънки ивици. Вместо обикновено заливане с дресинг, тук се прилага специален кулинарен трик за омекотяване на зеленчука. Авокадото се обелва, намачква се на каша с вилица и се смесва със зехтина, лимоновия сок и солта. Тази смес се изсипва върху нарязания манголд и се втрива нежно с ръце в листата за около половин минута, което разбива твърдата им целулозна структура и ги прави невероятно крехки. Накрая към салатата се добавят нарязаните на половинки чери домати и натрошеното козе сирене, след което всичко се разбърква леко и се сервира веднага.