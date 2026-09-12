Супергероят сред зеленчците ни доставя най-ценните минерали. Регулира и кръвното
Популярен е като спанаково цвекло
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Популярен е като спанаково цвекло
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