Може ли да пием кафе, ако имаме високо кръвно? Отговора от кардиолог

Изследвания показват, че няколко чаши кафе на ден са безопасни за повечето хора и полезни за здравето. Кафето обаче може да причини скок на кръвното налягане, което може да има негативни последици. Кардиологът Джон Хигинс обясни дали е безопасно да пиете кафе, ако имате високо кръвно налягане, и ако е така, в колко.

Както обяснява Хигинс,

една до две чаши кафе на ден се считат за доста безопасни за повечето хора с контролирано или леко повишено кръвно налягане.

Въпреки че е доказано, че кофеинът повишава кръвното налягане в краткосрочен план, дългосрочната редовна консумация на кафе предполага друго.

Например многобройни проучвания не показват повишен риск от хипертония при редовна консумация на кафе. Мета-анализ на 13 проучвания не открива връзка между консумацията на кафе и развитието на хипертония. Друг мета-анализ от 2023 г. дори открива връзка между повишената консумация на кафе и 7% намален риск от хипертония.

Едно проучване обаче установи, че

хората, които редовно пият кафе, развиват толерантност към ефектите на кофеина върху кръвното налягане.

Американската сърдечна асоциация също заявява, че умерената консумация на кафе е безопасна за здрави възрастни.

Въпреки това хората с повишена чувствителност към кофеин или неконтролирано кръвно налягане трябва да бъдат изключително внимателни.

Каква е безопасната доза кафе?

Въпреки че няма официално ограничение, доказателствата подкрепят пиенето на 1-3 чаши кафе на ден за повечето хора с контролирано кръвно налягане.

Важно е да се отбележи, че съдържанието на кофеин варира значително в зависимост от метода на приготвяне, така че трябва да се вземе предвид общият прием на кофеин от всички източници, включително чай, безалкохолни напитки и енергийни напитки.

Съвети за пиене на кафе

Внимавайте какво добавяте към кафето си: захарта, сиропите и пълномасленото мляко допринасят за наддаване на тегло и метаболитни нарушения, което косвено увеличава риска от високо кръвно налягане и влошава ефектите на кофеина.

Избягвайте кафе след 14-15 часа: кафето, изпито късно вечер, нарушава съня и в резултат на това повишава кръвното налягане.

Избягвайте да измервате кръвното си налягане след пиене на кафе, тъй като това може изкуствено да завиши показанията ви. Ако искате да проверите как кофеинът влияе директно на кръвното ви налягане, можете да го направите у дома преди и 30 до 60 минути след пиене на кафе.

