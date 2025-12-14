5 продукта, които не трябва да употребявате с кафе

Храненето с питателна закуска със сутрешната ви чаша кафе е важно, но експертите съветват да се избягват определени храни, за да се предотвратят странични ефекти от храносмилането или проблеми с усвояването на хранителни вещества. Затова VeryWellHealth е определила пет храни, които трябва да се избягват, докато пиете кафе.

Цитруси

Кафето и цитрусовите плодове имат кисел вкус, така че комбинацията им може да доведе до неприятни храносмилателни симптоми. Това важи особено за хора с гастроезофагеална рефлуксна болест, която причинява симптоми като киселинен рефлукс, гадене, киселини и лошо храносмилане.

„Комбинирането на киселинни храни, като кафе и цитрусови плодове, може допълнително да увеличи стомашното дразнене“, предупреждава статията.

Пържени храни

Експертите по хранене са установили, че пържените храни не са най-здравословният избор, тъй като са с високо съдържание на мазнини и натрий. Консумацията на тези храни с кафе обаче може да доведе до още по-големи усложнения, тъй като изследванията показват, че прекомерната консумация на кафе може да увеличи риска от дислипидемия или повишени нива на мазнини в кръвта.

„Консумацията на повече от три чаши кафе на ден може да увеличи LDL („лошия“) холестерол и да намали HDL („добрия“) холестерол. Възможно е добавянето на пържени храни към тази комбинация допълнително да увеличи риска от сърдечни заболявания“, подчертава VeryWell Health.

Мляко

Може да ви изненада, но добавянето на мляко към кафето ви може да не е най-здравословният избор. Въпреки че млякото е богато на калций, някои проучвания показват, че кафето може да попречи на способността на организма да абсорбира това хранително вещество.

Освен това, калцият, който не се абсорбира от организма, се отделя с урината, което е свързано с повишен риск от развитие на проблеми като камъни в бъбреците или остеопороза.

Храни с високо съдържание на сол

Въпреки че е малко вероятно пиенето на до три чаши кафе на ден да повлияе негативно на кръвното налягане, прекомерната консумация на кафе може да предизвика или влоши хипертонията поради високото съдържание на кофеин.

В същото време, консумацията на храни с високо съдържание на сол с кафе може да не е най-здравословната комбинация за здравето на кръвното налягане, особено за хора, които вече имат хипертония или са изложени на риск от нейното развитие.

Ферментирали храни

Ферментиралите храни се консервират с помощта на живи бактерии и дрожди, за да се поддържа здравето на червата. Примери за ферментирали храни включват кимчи, кисело зеле, мисо и темпе.

Въпреки че тези храни са известни с ползите си за храносмилането и имунната система, пиенето им с кафе може да има обратен ефект.

„Поради киселинността, която се съдържа и в двата продукта, храносмилателната ви система може да реагира със странични ефекти като газове, подуване на корема и разстроен стомах. Това е по-вероятно, ако току-що сте започнали да консумирате ферментирали храни с кафе“, подчертава публикацията.

