Доц. Кунчев с добра новина за всички

Към момента няма място за паника по отношение на заболеваемостта от грип в страната ни, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, пред БТА.

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година и в стойностите му няма нищо необичайно или притеснително. Не виждаме промени и в начина на протичане на болестта, макар все още да сме в началото на сезона и е възможно да настъпят промени, допълни той.

Ваксината „си върши работата“, въпреки че откакто е създадена ваксината за този сезон, има седем значителни промени в генома на вируса, но това пък е характерно за грипния вирус, който непрекъснато се променя. Във всички случаи ваксината ще пази от тежко протичане и от усложнения на болестта, добави той. Силата на грипа е в неговата изменчивост, но това не означава непременно, че ще протече по-тежко или по-леко, отбеляза Кунчев.

Доц. Кунчев напомни, че хората на възраст над 65 г., както и страдащите от хронични заболявания трябва да бъдат предпазливи, тъй като са най-уязвими към по-тежко протичане на грипа, ако се заразят.

Детските ваксини срещу грип се изчерпаха отдавна, а ваксини за възрастни все още има останали, но малки количества. Нови доставки не се очакват, допълни доц. Кунчев.

