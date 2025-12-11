Трима стоматолози казаха кое сирене е най-полезно за зъбите

Общото схващане е, че сладките изделия, газираните напитки и всички онези малки изкушения, които често консумираме между храненията, могат да нанесат сериозни щети на оралното здраве. Много по-рядко обаче се говори за храните, които имат обратен ефект - подпомагат хигиената, укрепват емайла и намаляват риска от кариеси. Според специалисти, цитирани от Parade, една такава храна е изненадващо близо до всички нас и вероятно вече присъства в менюто ни - сиренето чедър.

Как чедърът неутрализира киселинността

Зъболекарите, интервюирани по темата, са категорични: чедърът е една от малкото храни, които активно подпомагат поддържането на здравословна среда в устната кухина. Нюйоркският стоматолог Сандийп Сахар посочва, че ключовият механизъм е стимулирането на производството на слюнка. Това е важно, защото слюнката естествено повишава pH в устата, като буферира киселините, произхождащи от храните, напитките и отделяните от бактериите вещества.

„Слюнката естествено повишава pH на устата, буферирайки киселините от храната и напитките, както и киселината, произвеждана от оралните бактерии. По-ниската орална киселинност намалява ерозията на емайла и помага за предотвратяване на състояния, които насърчават растежа на бактерии, причиняващи кариес“, обяснява тя. Именно затова чедърът изпълнява ролята на естествен противовес на киселинната среда, която се образува след хранене.

Полезен, но не и заместител на четката за зъби

Ползите от чедъра не отменят основното правило за добра хигиена - зъбите трябва да се мият редовно. Стоматологът и подкаст водещ Катрис Остин припомня, че Американската дентална асоциация отчита намаляване на риска от кариеси с приблизително 20% при хора, които поддържат балансирана диета и добър контрол на киселинността.

Затова специалистите съветват: дори чедърът да помага, той не може да замести четката. „Мислете за сиренето като за полезен приятел на зъбите си, а не като за заместител на миенето им“, казва Остин. Това означава, че дори след консумация на полезни за усмивката храни, стандартната рутина - миене, почистване с конец и редовни профилактични прегледи - остава незаменима.

Минерали за здрав емайл - какво прави чедъра специален

Освен че засилва слюноотделянето, чедърът съдържа ценни хранителни вещества, които директно укрепват структурата на зъбите. Стоматологът и съосновател на Riven Oral Health Фатима Хан обяснява, че минералите калций и фосфор оказват ключово влияние върху реминерализацията на емайла - процес, който възстановява най-твърдата тъкан в организма.

Според нея казеинът, основният млечен протеин в чедъра, има способността да образува защитна бариера върху повърхността на зъбите, предпазвайки ги от изтъняване и чувствителност. „Емайлът е най-твърдата тъкан в тялото. Той помага за предотвратяване на кариеси и чувствителност. По-здравият емайл е важен за функцията и нормалното износване“, допълва експертът.

Какво още да включим в менюто за здрава усмивка

Чедърът далеч не е сам в списъка на храните, които подпомагат добрата орална хигиена. Стоматолозите препоръчват кисело мляко, листни зеленчуци и ядки - всички те са богати на минерали, които укрепват емайла. Хрупкавите плодове и зеленчуци като ябълки и целина действат като естествена четка, стимулирайки слюноотделянето и механично почистване на повърхността на зъбите.

Още един съвет, който експертите подчертават, е консумацията на повече вода - особено флуорирана. Тя помага за изчистване на захарите и поддържане на здравословни pH нива в устата, което допълва ефекта на полезните храни и добрата хигиена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com