Нов метод в битката срещу алкохолизма

С авангарден био-психо-социален модел експерти борят зависимости, стана ясно на събитие, организирано от терапевтите на център „Жива“. Методът включва и работа с близките, обясниха спецовете с дванадесетгодишен успешен опит в България и стотици спасени животи. По време на националната конференция с логото „Заедно срещу алкохола, наркотиците и хазарта“ бяха дискутирани различни възможности за битки с трите порока.

Невъзможността за контрол, толерансът към все по-големите количества и продължаването на употребата въпреки щетите, които тя нанася, са три от класическите белези на коварния алкохолизъм. Според една от жертвите му, пожелали анонимност, в България не се обръща достатъчно внимание на зависимостите и един от показателните примери за това е липсата на специфична дума за означаване на зависимост, каквато, например, съществува в английския език – addict. Освен това стигмата, която пада върху жените, употребяващи алкохол, е в пъти по-голяма от тази при мъжкия пол, смята М. „Работя в клиника, в която всеки ден умират между двама и трима души“, коментира доцент д-р Росен Калпачки. „Една огромна част от тази смърт е предотвратима“, допълва той, визирайки алкохолизма.

Дори да не става въпрос за зависимост в класическия смисъл, честата консумация на спиртни напитки може да нанесе непоправими щети върху човешкия мозък. „През последните 18 години, според СЗО, ние сме най-много умиращата от инсулт нация. И разликата между нас и вторите е колосална – 4 пъти повече от средния европеец“, информира д-р Калпачки.

