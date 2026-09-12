Как бързо да размразите хладилника? Най-ефективните методи
Експертите препоръчват да не използвате остри предмети по време на размразяване
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Експертите препоръчват да не използвате остри предмети по време на размразяване
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Разкрит беше организаторът на групата, която задуши 71 бежанци в опит да ги превози до Германия. Това е Методи Иванов Георгиев, показа разследване на...
Днес и утре Велико Търново ще бъде домакин двудневна научно-педиатрична конференция. Форумът ще бъде открит от 15,00 часа в голямата зала на Общината...
Игрище за крикет ще смени строителните борси на гара "Пионер" Метрото да стигне до подстъпите на Витоша, като се съедини със Симеоновския лифт. С под...
Сенатор Даяна Файнстайн разкри методите за изтезания на предполагаеми терористи Комисията по разузнаването в Сената на САЩ публикува във вторник над...
Писател от Асеновград надхитрява болестите със специални асани и диета